সারা বাংলাদেশে প্রথম শ্রীপুর প্রতিবন্ধী ও অটিজম বিদ্যালয়

Posted on by Magura News
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- 
প্রতিবন্ধীদের কার্যক্রম নিয়ে বিশেষ অবদান রাখায় জাতীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অর্জন করছে মাগুরার শ্রীপুর প্রতিবন্ধী ও অটিজম বিদ্যালয়। ৩৪ তম আন্তর্জাতিক দিবস ও ২৭ তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে বুধবার জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনের হলরুমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমিন মুরশিদ ক্রেস্ট ও সনদ পত্র তুলে দেন।
উল্লেখিত শ্রীপুর উপজেলা প্রতিবন্ধী ও অটিজম বিদ্যালয়ের সভাপতি সুমন মুজুমদার দীর্ঘদিন যাবত প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করছেন। এর আগেও তিনি জাতীয় পর্যায়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছিলেন।
December ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Nov    
১০১১১২১৩১৪
১৫১৬১৭১৮১৯২০২১
২২২৩২৪২৫২৬২৭২৮
২৯৩০৩১  

ফেসবুকে আমরা

Magura News

বিভাগ

দিনপঞ্জিকা

December ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Nov    
১০১১১২১৩১৪
১৫১৬১৭১৮১৯২০২১
২২২৩২৪২৫২৬২৭২৮
২৯৩০৩১  

সারা বাংলাদেশে প্রথম শ্রীপুর প্রতিবন্ধী...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-  প্রতিবন্ধীদের কার্যক্রম নিয়ে বিশেষ অবদান রাখায়...

শ্রীপুরে প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে র‍্যালি...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-  "প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ি, সামাজিক অগ্রগতি...

শ্রীপুরে নিয়োগবিধি বাস্তবায়নের লক্ষে কর্ম...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-  শ্রীপুরে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন পরিবার কল্যাণ...

শ্রীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-  শ্রীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী হাবিবুর...

শ্রীপুরে দুই প্রতিষ্ঠানকে ৩০ হাজার...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর...

শ্রীপুরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উপলক্ষে...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের...

শ্রীপুরে পানিতে ডুবে স্কুল শিক্ষকের...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে শুক্রবার বিকালে ৭০ ঊর্ধ্ব এক...

শ্রীপুর থানা অফিসার ফোর্সদের ব্যাটমিন্টন...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে মাগুরার...

প্রতিষ্ঠাতাঃ ডা.রাহুল মিত্র
সম্পাদক: অ্যাডভোকেট রাজীব কুমার মিত্র
বার্তা ও বানিজ্যিক কার্যালয়ঃ সৈয়দ আতর আলী রোড,মাগুরা
ফোনঃ +8801713-434888
ই-মেইলঃ maguranewsbd@gmail.com

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আয়োজন,উদ্দোগ,বিবৃতি আমাদেরকে জানান।
ফোন করুন +8801713-434888 নাম্বারে অথবা মেইল করুন maguranewsbd@gmail.com

Copyright 2013 - 2025 - Magura News All Rights Reserved
Website Design, Development & SEO Consulting Services by Cyber World IT
%d bloggers like this: