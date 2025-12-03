সারা বাংলাদেশে প্রথম শ্রীপুর প্রতিবন্ধী ও অটিজম বিদ্যালয়

আজ বুধবার, ডিসেম্বর ৩, ২০২৫ ইং
loading....
শিরোনাম:
- সারা বাংলাদেশে প্রথম শ্রীপুর প্রতিবন্ধী ও অটিজম বিদ্যালয়
- শ্রীপুরে প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত
- শ্রীপুরে নিয়োগবিধি বাস্তবায়নের লক্ষে কর্ম বিরতি ও অবস্থান কর্মসূচি পালন
- শ্রীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী স্কুল ছাত্রের মৃত্যু
- শ্রীপুরে দুই প্রতিষ্ঠানকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা
- শ্রীপুরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের স্কুল ফিডিং ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত
- শ্রীপুরে পানিতে ডুবে স্কুল শিক্ষকের মৃত্যু
- শ্রীপুর থানা অফিসার ফোর্সদের ব্যাটমিন্টন টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত
- শ্রীপুরে বিনামূল্যে ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প ও কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান
- শ্রীপুরে বিনামূল্যে ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প ও কৃমিনাশক বিতরণ
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
প্রতিবন্ধীদের কার্যক্রম নিয়ে বিশেষ অবদান রাখায় জাতীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অর্জন করছে মাগুরার শ্রীপুর প্রতিবন্ধী ও অটিজম বিদ্যালয়। ৩৪ তম আন্তর্জাতিক দিবস ও ২৭ তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে বুধবার জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনের হলরুমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমিন মুরশিদ ক্রেস্ট ও সনদ পত্র তুলে দেন।
উল্লেখিত শ্রীপুর উপজেলা প্রতিবন্ধী ও অটিজম বিদ্যালয়ের সভাপতি সুমন মুজুমদার দীর্ঘদিন যাবত প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করছেন। এর আগেও তিনি জাতীয় পর্যায়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছিলেন।