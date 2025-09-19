শ্রীপুর থানা পুলিশের শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক আলোচনা সভা

আজ শুক্রবার, সেপ্টেম্বর ১৯, ২০২৫ ইং
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপন উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে শুক্রবার বিকেলে শ্রীপুর থানা পুলিশের আয়োজনে থানা চত্বরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
শ্রীপুর থানা অফিসার ইনচার্জ ইদ্রিস আলীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাগুরা জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রসাশন ও অর্থ) শাহ শিবলী সাদিক।
এ সময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শ্রীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ডিজিএম শামীম উদ্দিন, উপজেলা ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন মাষ্টার শামসুর রহমান, উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা নার্গিস পারভীন, শ্রীপুর উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি মনোরঞ্জন সরকার, উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি অপূর্ব মিত্র, শ্রীপুর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নাসিরুল ইসলামসহ পূজা উদযাপন পরিষদের উপজেলা ও ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ।
আলোচনা সভা শেষে ৮ ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের হাতে থানা পুলিশ কর্তৃক পরিদর্শক খাতা তুলে দেওয়া হয়।
এ সময় প্রধান অতিথি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাহ শিবলী সাদিক বলেন, পূজা উদযাপন উপলক্ষে উপজেলার ১৪৯ টি পূজা মন্ডলের সরকারি নিয়ম ও আপনাদের নিজেদের যে দায়িত্ব আপনারা সঠিকভাবে মেনে চললে সুন্দরভাবে পূজা উদযাপন সম্পন্ন করতে পারবো।