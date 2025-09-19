শ্রীপুর থানা পুলিশের শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক আলোচনা সভা

Posted on by Magura News
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপন উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে শুক্রবার বিকেলে শ্রীপুর থানা পুলিশের আয়োজনে থানা চত্বরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
শ্রীপুর থানা অফিসার ইনচার্জ ইদ্রিস আলীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাগুরা জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রসাশন ও অর্থ) শাহ শিবলী সাদিক।
এ সময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শ্রীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ডিজিএম শামীম উদ্দিন, উপজেলা ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন মাষ্টার শামসুর রহমান, উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা নার্গিস পারভীন, শ্রীপুর উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি মনোরঞ্জন সরকার, উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি অপূর্ব মিত্র, শ্রীপুর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নাসিরুল ইসলামসহ পূজা উদযাপন পরিষদের উপজেলা ও ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ।
আলোচনা সভা শেষে ৮ ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের হাতে থানা পুলিশ কর্তৃক পরিদর্শক খাতা তুলে দেওয়া হয়।
এ সময় প্রধান অতিথি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাহ শিবলী সাদিক বলেন, পূজা উদযাপন উপলক্ষে উপজেলার ১৪৯ টি পূজা মন্ডলের সরকারি নিয়ম ও আপনাদের নিজেদের যে দায়িত্ব আপনারা সঠিকভাবে মেনে চললে সুন্দরভাবে পূজা উদযাপন সম্পন্ন করতে পারবো।
September ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Aug    
১০১১১২১৩১৪
১৫১৬১৭১৮১৯২০২১
২২২৩২৪২৫২৬২৭২৮
২৯৩০  

ফেসবুকে আমরা

Magura News

বিভাগ

দিনপঞ্জিকা

September ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Aug    
১০১১১২১৩১৪
১৫১৬১৭১৮১৯২০২১
২২২৩২৪২৫২৬২৭২৮
২৯৩০  

শ্রীপুর থানা পুলিশের শারদীয় দুর্গোৎসব...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপন উপলক্ষে...

শালিখায় ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা অনুষ্ঠিত

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- আধুনিক সভ্যতা ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায় হারিয়ে...

শালিখায় দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে প্রতিমা...

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব...

শালিখায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক...

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- শালিখায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক কর্মশালা...

শ্রীপুরে শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপন উপলক্ষে...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে হিন্দু ধর্মালম্বীদের শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপন...

শালিখায় গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- শালিখায় ৫২ তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা...

মাগুরায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- সেনাবাহিনী ও পুলিশের বিশেষ অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্রসহ...

ব্যক্তিগত জায়গা বুঝে না দেওয়ায়...

 মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলার কালিনগর বাজারে ব্যক্তি মালিকানা...

প্রতিষ্ঠাতাঃ ডা.রাহুল মিত্র
সম্পাদক: অ্যাডভোকেট রাজীব কুমার মিত্র
বার্তা ও বানিজ্যিক কার্যালয়ঃ সৈয়দ আতর আলী রোড,মাগুরা
ফোনঃ +8801713-434888
ই-মেইলঃ maguranewsbd@gmail.com

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আয়োজন,উদ্দোগ,বিবৃতি আমাদেরকে জানান।
ফোন করুন +8801713-434888 নাম্বারে অথবা মেইল করুন maguranewsbd@gmail.com

Copyright 2013 - 2025 - Magura News All Rights Reserved
Website Design, Development & SEO Consulting Services by Cyber World IT
%d bloggers like this: