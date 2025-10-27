শ্রীপুর উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

Posted on by Magura News
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুর উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাখী ব্যানার্জী।
সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শ্রীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ ইদ্রিস আলী, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হুমায়ন কবির, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মামুন খান, শ্রীপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ড. মুসাফির নজরুল, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল গনি, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল রশিদ, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা রুহুল আমিন পাপন, কাদিরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন খান, সব্দালপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পান্না খাতুন, শ্রীপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আব্দুল মালেক প্রমুখ।
October ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Sep    
 
১০১১১২
১৩১৪১৫১৬১৭১৮১৯
২০২১২২২৩২৪২৫২৬
২৭২৮২৯৩০৩১  

ফেসবুকে আমরা

Magura News

বিভাগ

দিনপঞ্জিকা

October ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Sep    
 
১০১১১২
১৩১৪১৫১৬১৭১৮১৯
২০২১২২২৩২৪২৫২৬
২৭২৮২৯৩০৩১  

শ্রীপুরে সরকারি রাস্তা ও ফুটপাত...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে সরকারি রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্ত...

শ্রীপুর উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত...

শালিখায় বে-সরকারি শিক্ষকদের ১৫% বাড়ী...

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়ি...

শ্রীপুরে দীর্ঘ ২০ বছর যাবত...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে দীর্ঘ ২০ বছর যাবত পরিত্যক্ত...

শ্রীপুর বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রে আগুন, দুই...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ৩৩/১১ কেভি...

শালিখায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের...

মনিরুল ইসলাম , বিশেষ প্রতিবেদক- শালিখায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ক্ষুদ্র ও...

শালিখায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস...

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- " সমন্বিত উদ্যোগ, প্রতিরোধ করি দুর্যোগ...

শ্রীপুরে আন্তঃ শ্রেণি ফুটবল টুর্নামেন্টের...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে কাজলী ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসার আন্তঃ...

প্রতিষ্ঠাতাঃ ডা.রাহুল মিত্র
সম্পাদক: অ্যাডভোকেট রাজীব কুমার মিত্র
বার্তা ও বানিজ্যিক কার্যালয়ঃ সৈয়দ আতর আলী রোড,মাগুরা
ফোনঃ +8801713-434888
ই-মেইলঃ maguranewsbd@gmail.com

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আয়োজন,উদ্দোগ,বিবৃতি আমাদেরকে জানান।
ফোন করুন +8801713-434888 নাম্বারে অথবা মেইল করুন maguranewsbd@gmail.com

Copyright 2013 - 2025 - Magura News All Rights Reserved
Website Design, Development & SEO Consulting Services by Cyber World IT
%d bloggers like this: