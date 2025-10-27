আজ মঙ্গলবার, অক্টোবর ২৮, ২০২৫ ইং
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুর উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাখী ব্যানার্জী।
সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শ্রীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ ইদ্রিস আলী, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হুমায়ন কবির, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মামুন খান, শ্রীপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ড. মুসাফির নজরুল, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল গনি, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল রশিদ, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা রুহুল আমিন পাপন, কাদিরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন খান, সব্দালপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পান্না খাতুন, শ্রীপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আব্দুল মালেক প্রমুখ।