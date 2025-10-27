শ্রীপুরে সরকারি রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে থানা পুলিশের অভিযান

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে সরকারি রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে শ্রীপুর থানা পুলিশের অভিযান পরিচালিত হয়েছে। রবিবার দুপুরে শ্রীপুর শহরের বিভিন্ন সরকারি রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে এ অভিযান পরিচালিত হয়। পুলিশের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন ব্যবসায়ী, পথচারী ও সুশীল সমাজের লোকজন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন শ্রীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ ইদ্রিস আলী, ওসি তদন্ত আবু বক্কার, থানার সেকেন্ড অফিসার জাহিদ হোসেনসহ শ্রীপুর থানা পুলিশের সদস্যবৃন্দ।
এ সময় শ্রীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ ইদ্রিস আলী জানান, সরকারি রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে এমন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি পথচারীরা নির্বিঘ্নে রাস্তা ও ফুটপাতে চলাচল করতে পারবেন।
