আজ মঙ্গলবার, অক্টোবর ২৮, ২০২৫ ইং
loading....
শিরোনাম:
- শ্রীপুরে সরকারি রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে থানা পুলিশের অভিযান
- শ্রীপুর উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত
- শালিখায় বে-সরকারি শিক্ষকদের ১৫% বাড়ী ভাড়ার দাবী অর্জিত হওয়ায় শুভেচ্ছা র্যালি
- শ্রীপুরে দীর্ঘ ২০ বছর যাবত পরিত্যক্ত ঘোষণা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কল্যাণ কেন্দ্র, ঝুঁকি নিয়েই চলছে চিকিৎসা সেবা
- শ্রীপুর বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রে আগুন, দুই লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি
- শালিখায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ
- শালিখায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদযাপন
- শ্রীপুরে আন্তঃ শ্রেণি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত
- শ্রীপুরে আন্তর্জাতিক দূর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে র্যালি ও মহড়া
- শ্রীপুরে প্রায় দুই লক্ষাধিক টাকার চায়না দোয়ারী ও কারেন্ট জাল জব্দ, আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে সরকারি রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে শ্রীপুর থানা পুলিশের অভিযান পরিচালিত হয়েছে। রবিবার দুপুরে শ্রীপুর শহরের বিভিন্ন সরকারি রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে এ অভিযান পরিচালিত হয়। পুলিশের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন ব্যবসায়ী, পথচারী ও সুশীল সমাজের লোকজন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন শ্রীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ ইদ্রিস আলী, ওসি তদন্ত আবু বক্কার, থানার সেকেন্ড অফিসার জাহিদ হোসেনসহ শ্রীপুর থানা পুলিশের সদস্যবৃন্দ।
এ সময় শ্রীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ ইদ্রিস আলী জানান, সরকারি রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে এমন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি পথচারীরা নির্বিঘ্নে রাস্তা ও ফুটপাতে চলাচল করতে পারবেন।