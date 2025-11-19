শ্রীপুরে লাইসেন্স বহাল রাখার দাবিতে সার ডিলারদের মানববন্ধন ও স্বারকলিপি প্রদান

আজ বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ২০, ২০২৫ ইং
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে খুচরা সার বিক্রেতারা তাদের টিও লাইসেন্স বহালের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছেন। উপজেলার ৭২ জন সার ব্যবসায়ী বুধবার সকালে উপজেলা পরিষদে চত্বরে মানববন্ধনে অংশ নেয়। মানববন্ধন শেষে শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাখী ব্যানার্জীর নিকট তারা স্বারকলিপি প্রদান করেন।
মানবন্ধনে অংশ নেওয়া খুচরা সার বিক্রতা এসোসিয়েশনের শ্রীপুর উপজেলা আহ্বায়ক কাজী মফিজুল ইসলামসহ আরো বক্তারা বলেন, ২০০৯ সালের নীতিমালা অনুযায়ী তাদের খুচরা সার বিক্রয়ের অনুমতি ও অনুমোদন টিও লাইসেন্স দেওয়া হয়। কিন্তু ২০২৫ সালে নীতিমালায় খসড়া অনুমোদন স্থগিত করে। ২০০৯ সালের নীতিমালা বহাল রাখার জন্য বর্তমান সরকারের নিকট জোর দাবি জানান সার ব্যবসায়ীরা।