শ্রীপুরে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে পেঁয়াজের আবাদ

Posted on by Magura News

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-

চলতি মৌসুমে মাগুরার শ্রীপুরে লক্ষ্যমাত্রার থেকে বেশি জমিতে পেঁয়াজের আবাদ হয়েছে। শেষ সময়ে উপজেলার পেঁয়াজ চাষিরা পেঁয়াজের পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এ বছর পেঁয়াজের ফলন ভাল হবে। এ বছর পেঁয়াজের বীজের দাম বেশি হওয়ায় উৎপাদন খরচ বেড়েছে। বর্তমান বাজার মূল্য কম থাকায় এ মূল্যে পেঁয়াজ বিক্রি করতে হলে কৃষকেরা লোকসানের মুখে পড়বে।

চলতি মৌসুমে শ্রীপুর উপজেলায়, ৭ হাজার ৮৯১ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজের হয়েছে। যার সিংহভাগই চাষ হয়েছে উপজেলার আমলসার ইউনিয়নে। এ বছর পেঁয়াজ চাষের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭ হাজার ৪৪৫ হেক্টর জমিতে। যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৪৪৬ হেক্টর বেশি জমিতে চাষ হয়েছে।

দুই থেকে তিন সপ্তাহ পরই কৃষকরা পেঁয়াজ ক্ষেত থেকে উত্তোলন শুরু করবে। উৎপাদিত পেঁয়াজের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হলে পেঁয়াজ চাষে আরো অনেকে আগ্রহী হবেন বলে মনে করছেন কৃষকেরা।

গত ২০২৪ সালে মাগুরা জেলা শ্রেষ্ঠ পেঁয়াজ চাষী উপজেলার ছোট উদাস গ্রামের আলহাজ্ব খান মো. আশরাফুল ইসলাম জানান, এ বছর আমি ৮ একর জমিতে পেঁয়াজের চাষ করেছি।এ বছরও পেঁয়াজের বীজের দাম বেশি হওয়ায় প্রতি বিঘা জমিতে কৃষকদের খরচ হচ্ছে ৮০ হাজার টাকা থেকে ১ লাখ টাকা বা তারও বেশি। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে কৃষকরা বিঘা প্রতি পেঁয়াজের ফলন আশা করছেন ৬০ মণ থেকে ৭০ মণ। কোনো ক্ষেত্রে আরো বেশি। বাজার মূল্য ২৫০০ টাকা থেকে ৩০০০ টাকা না হলে খরচের টাকাও উঠবে না।

উপজেলার বরালিদহা গ্রামের পেঁয়াজ চাষী ইমদাদুল কবির জানান, পেঁয়াজের পচন রোগ দেখা দিচ্ছে। তাই ভাইরাস দমনে বিষ প্রয়োগ করতে হচ্ছে। ফলে বাড়ছে উৎপাদন খরচ।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. হুমায়ন কবির জানান, ‘পেঁয়াজ চাষে কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদান এবং প্রযুক্তির ব্যবহার ও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা না দিলে পেঁয়াজ চাষে কৃষকরা লাভবান হবেন।’

March ২০২৬
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Feb    
 
১০১১১২১৩১৪১৫
১৬১৭১৮১৯২০২১২২
২৩২৪২৫২৬২৭২৮২৯
৩০৩১  

ফেসবুকে আমরা

Magura News

বিভাগ

দিনপঞ্জিকা

March ২০২৬
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Feb    
 
১০১১১২১৩১৪১৫
১৬১৭১৮১৯২০২১২২
২৩২৪২৫২৬২৭২৮২৯
৩০৩১  

শ্রীপুরে গণহত্যা দিবস এবং মহান...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে বৃহস্পতিবার বিকেলে...

শ্রীপুরে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- চলতি মৌসুমে মাগুরার শ্রীপুরে লক্ষ্যমাত্রার থেকে...

শ্রীপুরে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের পুরস্কার...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন ২০২৬...

শ্রীপুর উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক -  শ্রীপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে বুধবার...

শ্রীপুরে কৃষি প্রণোদনার বীজ ও...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে কৃষি অফিসের উদ্যোগে প্রণোদনার আওতায়...

শ্রীপুরে মসজিদ উন্নয়নে সবুজ আন্দোলনের...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলার কৃতি সন্তান সবুজ আন্দোলন...

শ্রীপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহীদ...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-  শ্রীপুরে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক...

শালিখায় আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পালিত

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক,  "দক্ষতা নিয়ে যাবো বিদেশ রেমিট্যান্স দিয়ে...

প্রতিষ্ঠাতাঃ ডা.রাহুল মিত্র
সম্পাদক: অ্যাডভোকেট রাজীব কুমার মিত্র
বার্তা ও বানিজ্যিক কার্যালয়ঃ সৈয়দ আতর আলী রোড,মাগুরা
ফোনঃ +8801713-434888
ই-মেইলঃ maguranewsbd@gmail.com

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আয়োজন,উদ্দোগ,বিবৃতি আমাদেরকে জানান।
ফোন করুন +8801713-434888 নাম্বারে অথবা মেইল করুন maguranewsbd@gmail.com

Copyright 2013 - 2026 - Magura News All Rights Reserved
Website Design, Development & SEO Consulting Services by Cyber World IT
%d bloggers like this: