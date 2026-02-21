শ্রীপুরে মসজিদ উন্নয়নে সবুজ আন্দোলনের চেয়ারম্যানের আর্থিক সহায়তা প্রদান

আজ মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারী ২৪, ২০২৬ ইং
loading....
শিরোনাম:
- শ্রীপুরে কৃষি প্রণোদনার বীজ ও সার বিতরণ
- শ্রীপুরে মসজিদ উন্নয়নে সবুজ আন্দোলনের চেয়ারম্যানের আর্থিক সহায়তা প্রদান
- শ্রীপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত
- শ্রীপুরে দুপক্ষের সংঘর্ষ ৩৫ টি বাড়িঘর ভাঙচুর লুটপাট আহত ২ নারী
- তারাও এসেছিলেন ভোট কেন্দ্রে
- শ্রীপুরে ৯ম পে-স্কেলের প্রজ্ঞাপন ও বাস্তবায়নের এক দফা দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত
- কাজলী কলেজিয়েট স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত
- শ্রীপুরে হাফেজিয়া মাদ্রাসায় আগুন
- শ্রীপুরে শিক্ষা সফরের বহনকারী বাস দূর্ঘটনার শিকার
- শ্রীপুরে বারোমাসী সিডলেস চায়না-৩ লেবু চাষে সফলতা
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুর উপজেলার কৃতি সন্তান সবুজ আন্দোলন বাংলাদেশের চেয়ারম্যান বাপ্পী সরদার তিনি তাঁর নিজ গ্রাম তখলপুর চরপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন কাজে নগদ ৩২ হাজার আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। শুক্রবার জুম্মার নামাজের সময় তিনি এ ঘোষণা দেন। এ সময় তিনি তাঁর পিতা আক্তার সরদার এর আত্নার মাগফিরাত কামনায় সকলের নিকট দোয়া প্রার্থনা করেন।
এ সময় তিনি বলেন, সবুজ আন্দোলন বাংলাদেশের চেয়ারম্যান হয়ে সারা দেশে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছি। আমার নিজ এলাকা, আমার নিজ গ্রামের জন্য ও কিছু করতে চাই। এলাকার যে কোন ভাল কাজের সাথে থাকতে চাই। সে সুযোগটা আপনারাই করে দিবেন।