শ্রীপুরে মসজিদ উন্নয়নে সবুজ আন্দোলনের চেয়ারম্যানের আর্থিক সহায়তা প্রদান

Posted on by Magura News
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুর উপজেলার কৃতি সন্তান সবুজ আন্দোলন বাংলাদেশের চেয়ারম্যান বাপ্পী সরদার তিনি তাঁর নিজ গ্রাম তখলপুর চরপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন কাজে নগদ ৩২ হাজার আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। শুক্রবার জুম্মার নামাজের সময় তিনি এ ঘোষণা দেন। এ সময় তিনি তাঁর পিতা আক্তার সরদার এর আত্নার মাগফিরাত কামনায় সকলের নিকট দোয়া প্রার্থনা করেন।
এ সময় তিনি বলেন,  সবুজ আন্দোলন বাংলাদেশের চেয়ারম্যান হয়ে সারা দেশে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছি। আমার নিজ এলাকা, আমার নিজ গ্রামের জন্য ও কিছু করতে চাই। এলাকার যে কোন ভাল কাজের সাথে থাকতে চাই। সে সুযোগটা আপনারাই করে দিবেন।
February ২০২৬
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Jan    
 
১০১১১২১৩১৪১৫
১৬১৭১৮১৯২০২১২২
২৩২৪২৫২৬২৭২৮  

ফেসবুকে আমরা

Magura News

বিভাগ

দিনপঞ্জিকা

February ২০২৬
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Jan    
 
১০১১১২১৩১৪১৫
১৬১৭১৮১৯২০২১২২
২৩২৪২৫২৬২৭২৮  

শ্রীপুরে কৃষি প্রণোদনার বীজ ও...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে কৃষি অফিসের উদ্যোগে প্রণোদনার আওতায়...

শ্রীপুরে মসজিদ উন্নয়নে সবুজ আন্দোলনের...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলার কৃতি সন্তান সবুজ আন্দোলন...

শ্রীপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহীদ...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-  শ্রীপুরে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক...

শালিখায় আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস পালিত

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক,  "দক্ষতা নিয়ে যাবো বিদেশ রেমিট্যান্স দিয়ে...

শ্রীপুর প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-  শ্রীপুর প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে শ্রীপুর...

শ্রীপুরে আন্তঃ ইউনিয়ন ভলিবল টুর্নামেন্টের...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর মিনি স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার দুপুরে আন্তঃ...

চাকরির আশায় ঢাকায় গিয়ে নানা-নাতি...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে উপজেলার নবগ্রাম গ্রামের পাঞ্জাব আলীর...

শ্রীপুরে পুকুরের পানিতে পরে ২...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে পুকুরের পানিতে পরে মাহিয়া নামে...

প্রতিষ্ঠাতাঃ ডা.রাহুল মিত্র
সম্পাদক: অ্যাডভোকেট রাজীব কুমার মিত্র
বার্তা ও বানিজ্যিক কার্যালয়ঃ সৈয়দ আতর আলী রোড,মাগুরা
ফোনঃ +8801713-434888
ই-মেইলঃ maguranewsbd@gmail.com

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আয়োজন,উদ্দোগ,বিবৃতি আমাদেরকে জানান।
ফোন করুন +8801713-434888 নাম্বারে অথবা মেইল করুন maguranewsbd@gmail.com

Copyright 2013 - 2026 - Magura News All Rights Reserved
Website Design, Development & SEO Consulting Services by Cyber World IT
%d bloggers like this: