শ্রীপুরে ভূমিকম্পে ভয়ে আতঙ্কে অসুস্থ শতাধিক গার্মেস্টস কর্মী

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
ভূমিকম্পে শ্রীপুর উপজেলার আমতৈল গ্রামে অবস্থিত স্টাইলস্মিথ স্যান এ্যাপারেলস লিমিটিটেড গার্মেন্টেসে ভয়ে আতঙ্কে প্রায় শতাধিক নারী ও পুরুষ কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়ে। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ভূমিকম্প অনুভুত হলে গার্মেন্টস কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এতে প্রাণভয়ে গার্মেন্টের দ্বিতীয় তলা কাজ করা কর্মীরা ভবন থেকে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। এ সময় অনেক নারী কর্মীর মাথা ঘোরা ও বমি শুরু হলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। দ্রুত তাদেরকে গার্মেন্টস থেকে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়। সময় বাড়ার সাথে অসুস্থ রোগীর সংখ্যাও বাড়তে থাকে। এ কারণে দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকদের চিকিৎসা সেবা দিতে হিমসিম খেতে হয়। অসুস্থদের মধ্যে গুরুতর ২০ জনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। অনেকের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। অনেকে এই ঘটনায় অসুস্থ রোগীদের শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে মাগুরা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়।
গার্মেন্টেস কর্মী শাহিনা আক্তার, সনিয়া, বিথি খাতুন, আল-আমিনসহ অনেকেই জানান, প্রতিদিনের মত আজও আমরা সকালে কাজে যোগদান করি। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ভূমিকম্পে গার্মেন্টের ভবন কেঁপে ওঠে। এসময় আমরা ভবনের দ্বিতীয় তলা থেকে নেমে রাস্তায় বের হয়ে আসি। তখন আমরা স্বাভাবিক ছিলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা আবার কাজে ফিরে যায়। তখন ভয়ে এবং আতঙ্কে অনেকেই বমি এবং মাথা ঘুরে পড়ে যায়। অসুস্থদেরকে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আশা হয়। সময় বাড়ার সাথে অসুস্থ রোগীর সংখ্যাও বাড়তে থাকে। প্রায় শতাধিক গার্মেন্টস কর্মী অসুস্থ হয়েছে বলে দাবি করেন তারা।
শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গার্মেন্টসের রোগী ও স্বজনদের ব্যাপক ভিড় লক্ষ করা যায়। রোগী ও রোগীর স্বজনদের চাপে দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক ও হাসপাতালের স্টাফদের চিৎিকিসা দিতে হিমহিম খেতে হয়।
শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাক্তার নাসমুস সাকিব জানান, অনেক লোক একসাথে কাজ করছিল, ভূমিকম্পের কারণে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে গিয়েছিল। এটি সবার মাঝে ছড়িয়ে গিয়ে ম্যাচ হিস্টিরিয়া হয়েছে। সে কারনে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।অনেক রোগী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসে। এতে আমাদের চিকিৎসা সেবা দিতে হিমসিম খেতে হয়। রোগীদের মধ্যে আতঙ্ক কাজ করছিল। তবে কারো শরীরে কাটা ছিড়া, রক্তখরণ বা শরীরে বড় ধরনের কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। আমাদের যে জনবল আছে তাতে এখানে পরির্পূণ চিকৎসা দেয়া সম্ভব।
স্যান এ্যাপারেলস লিমিটিটেড গার্মেন্টেসের প্রশাসনিক প্রধান মো. আমান উল্লাহ জানান, যখন ভূমিকম্প অনুভুত হয়, তখন কর্মীরা বাইরে চলে আসে। আমি বাইরে এসে কর্মীদের সাথে কথা বলি। তখন কর্মীরা জানায় আমাদের কোন সমস্যা নেই আমারা কাজে যোগদান করবো। তখনও কর্মীদের কোন সমস্যা ছিলনা। কিন্ত এর কিছু সময় পর আতঙ্কের কারনে অনেকে অসুস্থ পড়লে তাদেরকে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করতে পাঠানো হয়। তবে গার্মেন্টস ভবনের কানো ক্ষতি হয়নি। ফায়ার সর্ভিসের সদস্যরা ও শ্রীপুর থানার পুলিশের পক্ষ থেকে গার্মেন্টস পরিদর্শন করেছেন। তাতে তারা গার্মেস্টের ভবনের কোন ক্ষয়ক্ষতি দেখতে পাননি।
তিনি আরো জানান, শুক্রবার সরকারি ছুটির দিনে কর্মীদের অনেক সময় অতিরিক্ত ছুটি নিয়ে থাকেন। এসব অতিরিক্ত ছুটিতে থাকা কর্মীরা শুক্রবার দিন কাজ করেন। সেই হিসেবে আজ শ্রমিকেরা কাজে আসছিল।
এ সংবাদ শুনার পর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব ও মাগুরা-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আলহাজ্ব মনোয়ার হোসেন খান শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন ও রোগীদের সাথে কথা বলেন। পরে তিনি স্টাইলস্মিথ স্যান এ্যাপারেলস লিমিটিটেড গার্মেন্টেস পরিদর্শন করেন।