আজ বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ২৭, ২০২৫ ইং
loading....
শিরোনাম:
- শ্রীপুরে বিনামূল্যে ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প ও কৃমিনাশক বিতরণ
- শ্রীপুরে প্রাণিসম্পদ সপ্তাহের উদ্বোধন
- শালিখায় খুচরা সার বিক্রেতাদের লাইসেন্স বাতিলের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও স্মারক লিপি প্রদান
- শ্রীপুরে রিগালো প্রাইভেট লিমিটেড ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি
- আবারো শ্রীপুর প্যানিক এ্যাটাকে আমতৈল গার্মেন্টসের অর্ধশতাধিক নারী কর্মি হাসপাতালে
- শ্রীপুরে ভূমিকম্পে ভয়ে আতঙ্কে অসুস্থ শতাধিক গার্মেস্টস কর্মী
- শ্রীপুরে অস্ত্র ঠেকিয়ে ছিনতাই, অস্ত্র ফেলে পালালো ছিনতাইকারীরা
- শ্রীপুরে লাইসেন্স বহাল রাখার দাবিতে সার ডিলারদের মানববন্ধন ও স্বারকলিপি প্রদান
- শ্রীপুরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে হামলায় আহত ২
- শ্রীপুরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়েই চলছে অধিকাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ উপলক্ষে মাগুরার শ্রীপুর উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারী হাসপাতালের আয়োজনে বিনামূল্যে ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প ও কৃমিনাশক বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার সদর ইউনিয়নের তখলপুর গ্রামে এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ সময় ৭২ টি গরুর গলাফুলা ও ১’শ ৬০ টি দেশী মুরগীর রানীক্ষেত রোগের টিকা প্রদান করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. মামুন খান, উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মো. ফরিদুল ইসলাম মোল্যা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের এল এফ এ মো. শাহিনুর রহমান প্রমুখ।