শ্রীপুরে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মাগুরা-২ অঞ্চল ফারহানা বিনতে সেলিম, ফরিদপুর ডিভিশনাল কোঅর্ডিনেটর সাউথ ইস্ট ডিভিশনের মো. জামির আলী, শ্রীপুর এলাকার এলাকা ব্যবস্থাপক (দাবি) মো. মিরাজ আলী, শ্রীপুর সিনিয়র শাখা ব্যবস্থাপক (দাবি) মো. আনিছার রহমান, শ্রীপুর অফিসের সিনিয়র শাখা ব্যবস্থাপক এসসিডিপি মো. মতিয়ার রহমান, মাগুরা রিজিওনাল কোঅর্ডিনেটর সুনিল কুমার মিস্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।
আজ মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ২৩, ২০২৫ ইং
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
“দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার পথ-গ্রামীণ চক্ষু সেবার উদ্যোগ” এ প্রতিপাদ্যে মাগুরার শ্রীপুরে বিনামূল্যে চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচীর বাস্তবায়নে ও সহযোগিতায় শ্রীপুর উপজেলার খামারপাড়া ব্র্যাক অফিস চত্বরে রবিবার দিনব্যাপী এ বিনামূল্যে চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। দেশের গ্রামীন ও প্রান্তিক জনগনের মাঝে চক্ষু রোগ একটি সাধারন সমস্যা, বিশেষত ৪০ বছর বয়সী অনেকেই প্রেসবায়োপিয়া (নিকট দৃষ্টি), ছানি, চোখের ব্যথা ও অন্যান্য সমস্যায় ভোগেন। এসব সমস্যাগুলো সহজে সমাধানযোগ্য হলেও দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যসেবার অভাব ও সচেতনতার অভাবে অনেকে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারেন না। সময় মত চিকিৎসা না নিলে দৃষ্টিশক্তির অবনতি ঘটে যা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও অর্থনৈতিকভাবে খুবই ক্ষতিকর এ বিষয়টি অনুধাবন করেই ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স মহতি এ উদ্যোগ গ্রহন করেছে।
ইসলামী চক্ষু হাসপাতাল ফরিদপুরের তত্ত্বাবধানে এ সময় সকল রোগীর চক্ষু পরীক্ষা, প্রাথমিক চক্ষু সেবা প্রদান, অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা অত্যাধুনিক মেশিনে চক্ষু পরীক্ষা করা এবং নিকট দৃষ্টি সম্পন্ন চক্ষু রোগীদের ডাক্তারের পরামর্শক্রমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়।