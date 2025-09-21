শ্রীপুরে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

Posted on by Magura News
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
“দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার পথ-গ্রামীণ চক্ষু সেবার উদ্যোগ” এ প্রতিপাদ্যে মাগুরার শ্রীপুরে বিনামূল্যে চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচীর বাস্তবায়নে ও সহযোগিতায় শ্রীপুর উপজেলার খামারপাড়া ব্র্যাক অফিস চত্বরে রবিবার দিনব্যাপী এ বিনামূল্যে চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। দেশের গ্রামীন ও প্রান্তিক জনগনের মাঝে চক্ষু রোগ একটি সাধারন সমস্যা, বিশেষত ৪০ বছর বয়সী অনেকেই প্রেসবায়োপিয়া (নিকট দৃষ্টি), ছানি, চোখের ব্যথা ও অন্যান্য সমস্যায় ভোগেন। এসব সমস্যাগুলো সহজে সমাধানযোগ্য হলেও দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যসেবার অভাব ও সচেতনতার অভাবে অনেকে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারেন না। সময় মত চিকিৎসা না নিলে দৃষ্টিশক্তির অবনতি ঘটে যা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও অর্থনৈতিকভাবে খুবই ক্ষতিকর এ বিষয়টি অনুধাবন করেই ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স মহতি এ উদ্যোগ গ্রহন করেছে।
ইসলামী চক্ষু হাসপাতাল ফরিদপুরের তত্ত্বাবধানে এ সময় সকল রোগীর চক্ষু পরীক্ষা, প্রাথমিক চক্ষু সেবা প্রদান, অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা অত্যাধুনিক মেশিনে চক্ষু পরীক্ষা করা এবং নিকট দৃষ্টি সম্পন্ন চক্ষু রোগীদের ডাক্তারের পরামর্শক্রমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মাগুরা-২ অঞ্চল ফারহানা বিনতে সেলিম, ফরিদপুর ডিভিশনাল কোঅর্ডিনেটর সাউথ ইস্ট ডিভিশনের মো. জামির আলী, শ্রীপুর এলাকার এলাকা ব্যবস্থাপক (দাবি) মো. মিরাজ আলী, শ্রীপুর সিনিয়র শাখা ব্যবস্থাপক (দাবি) মো. আনিছার রহমান, শ্রীপুর অফিসের সিনিয়র শাখা ব্যবস্থাপক এসসিডিপি মো. মতিয়ার রহমান, মাগুরা রিজিওনাল কোঅর্ডিনেটর সুনিল কুমার মিস্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

September ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Aug    
১০১১১২১৩১৪
১৫১৬১৭১৮১৯২০২১
২২২৩২৪২৫২৬২৭২৮
২৯৩০  

ফেসবুকে আমরা

Magura News

বিভাগ

দিনপঞ্জিকা

September ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Aug    
১০১১১২১৩১৪
১৫১৬১৭১৮১৯২০২১
২২২৩২৪২৫২৬২৭২৮
২৯৩০  

শ্রীপুরে গড়াই নদীর ভাঙ্গনে বিলিন...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলার আমলসার ইউনিয়নের কোদলা মাঝিপাড়া...

শ্রীপুরে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- "দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার পথ-গ্রামীণ চক্ষু সেবার...

শ্রীপুর থানা পুলিশের শারদীয় দুর্গোৎসব...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপন উপলক্ষে...

শালিখায় ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা অনুষ্ঠিত

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- আধুনিক সভ্যতা ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায় হারিয়ে...

শালিখায় দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে প্রতিমা...

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব...

শালিখায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক...

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- শালিখায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক কর্মশালা...

শ্রীপুরে শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপন উপলক্ষে...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে হিন্দু ধর্মালম্বীদের শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপন...

শালিখায় গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- শালিখায় ৫২ তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা...

প্রতিষ্ঠাতাঃ ডা.রাহুল মিত্র
সম্পাদক: অ্যাডভোকেট রাজীব কুমার মিত্র
বার্তা ও বানিজ্যিক কার্যালয়ঃ সৈয়দ আতর আলী রোড,মাগুরা
ফোনঃ +8801713-434888
ই-মেইলঃ maguranewsbd@gmail.com

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আয়োজন,উদ্দোগ,বিবৃতি আমাদেরকে জানান।
ফোন করুন +8801713-434888 নাম্বারে অথবা মেইল করুন maguranewsbd@gmail.com

Copyright 2013 - 2025 - Magura News All Rights Reserved
Website Design, Development & SEO Consulting Services by Cyber World IT
%d bloggers like this: