শ্রীপুরে প্রাণিসম্পদ সপ্তাহের উদ্বোধন

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুর উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস চত্বরে বুধবার সকালে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ শুরু হয়েছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. মামুন খানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মাগুরা প্রাণিসম্পদ বিভাগের উপ-পরিচালক পুষ্পেন কুমার শিকদার।
অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রাণিসম্পদ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় পরিচালক ডা. নুরুল্লাহ, থানার অফিসার ইনচার্জ মো. ইদ্রিস আলী, উপজেলা অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা নাহিদ সুলতানা, ভেটেরিনারি সার্জন ডা. সুশান্ত চন্দ্র  রায়, শ্রীপুর প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি আশরাফ হোসেন পল্টু, পল্ট্রি এসোসিয়েশনের সভাপতি আবু দাউদ, খামারিদের পক্ষে আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ।
প্রদর্শনীতে পোষা প্রাণী, পশুপাখি, পোল্ট্রি ও ডেইরি এই ৪ টি ক্যাটাগরিতে ৩০টি স্টলে খামারিগণ তাদের প্রাণি প্রদর্শন করেন । প্রদর্শনীতে দোম্বা প্রদর্শন করে দর্শকদের আকৃষ্ট করেন এক খামারি।
অনুষ্ঠানে সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক, ঔষধ কোম্পানির প্রতিনিধি ও খামারিগণ উপস্থিত ছিলেন। পরে বিজয়ী খামারিদের মাঝে উদ্দীপনা পুরস্কার প্রদান করা হয়।
