শ্রীপুরে পানিতে ডুবে স্কুল শিক্ষকের মৃত্যু

Posted on by Magura News
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে শুক্রবার বিকালে ৭০ ঊর্ধ্ব এক স্কুল শিক্ষক পানিতে ডুবে মারা গেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার দোরান নগর গ্রামে।
স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার বিকাল চারটার দিকে ওই গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অজিত মাস্টার পার্শ্ববর্তী গড়াই নদীতে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে যায়। কিছু সময় পরে ওই গ্রামের অমলেন্দু নামে একজন একই জায়গায় গোসল করতে নামলে ওই বৃদ্ধের লাশ তার পায়ে বাঁধে। এ সময় তার চিৎকারে লোকজন ছুটে এসে লাশ উপরে তুলে নিয়ে আসে। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
শ্রীপুর থানা অফিসার ইনচার্জ ইদ্রিস আলী জানান, এ বিষয়ে শ্রীপুর থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
