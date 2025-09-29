শ্রীপুরে দেড় লক্ষাধিক টাকার চায়না দোয়ারী জাল জব্দ, আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস

আজ মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৫ ইং
loading....
শিরোনাম:
- শ্রীপুরে দেড় লক্ষাধিক টাকার চায়না দোয়ারী জাল জব্দ, আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস
- মাগুরায় পারিবারিক বিরোধে দিনে দুপুরে ৫ শতাধিক ধরন্ত কলাগাছ কাটলো দূর্বৃত্তরা
- শালিখায় আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত
- শালিখায় সিটি ব্যাংকের অর্থায়নে ৬০০ পরিবারের মাঝে ফলজ গাছের চারা বিতরণ
- শ্রীপুরে চলছে শারদীয় দুর্গোৎসবের শেষ মুহুর্তের প্রস্তুতি
- শ্রীপুরে গড়াই নদীর ভাঙ্গনে বিলিন একরের পর একর ফসলি জমি, হুমকির মুখে নদীর বাঁধ ও বসতভিটা
- শ্রীপুরে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত
- শ্রীপুর থানা পুলিশের শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক আলোচনা সভা
- শালিখায় ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা অনুষ্ঠিত
- শালিখায় দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুর উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে আইন বাস্তবায়ন উপলক্ষে লক্ষাধিক টাকার চায়না দোয়ারী জাল জব্দ করা হয়। সোমবার সকালে উপজেলার কুমার নদের বটিয়াখালি ও দেবীনগর খালে অভিযান চালিয়ে জব্দকৃত বিপুল পরিমান চায়না দোয়ারী জাল পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।
শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাখী ব্যানার্জীর তত্বাবধানে ও মাগুরা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা তোফায়েল আহম্মেদের নির্দেশক্রমে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. জসিম উদ্দীন এ অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা এ জেড এম তৌহিদুর রহমান, উপজেলা মৎস্য অফিসের ক্ষেত্র সহকারী মো. জাহিদ হোসেনসহ উপজেলা মৎস্য অফিসের অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ।
এ বিষয়ে শ্রীপুর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. জসীম উদ্দীন বলেন, দেশীয় প্রজাতির মাছ এমনিতেই হারিয়ে যাচ্ছে। একশ্রেণির অসাধুরা ব্যক্তিরা অবৈধ চায়না জাল ব্যবহার করে দেশীয় মাছ ও মৎস্য সম্পদ শেষ করে দিচ্ছে। সোমবার সকাল থেকে অভিযান চালিয়ে ২০ টি অবৈধ চায়না দোয়ারী জাল জব্দ করে ধ্বংস করা হয়েছে। ধ্বংস করা চায়না জালের আনুমানিক মূল্য দেড় লাখ টাকা। আগামী ৪ অক্টোবর থেকে মা ইলিশ রক্ষার্থে এবং দেশীয় প্রজাতির মাছ ও মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের স্বার্থে এ অভিযান অব্যাহতভাবে চলতেই থাকবে।