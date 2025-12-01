শ্রীপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও জেলা কৃষি বিপণন অফিস দুই সার ও কিটনাশক ব্যবসায়িকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে। সোমবার দুপুরে উপজেলার সাচিলাপুর বাজারে এ অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় মেসার্স সাহা ট্রেডার্সকে ২০ হাজার টাকা এবং মেসার্স রাজিব ট্রেডার্সকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
আজ মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ২, ২০২৫ ইং
loading....
শিরোনাম:
- শ্রীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী স্কুল ছাত্রের মৃত্যু
- শ্রীপুরে দুই প্রতিষ্ঠানকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা
- শ্রীপুরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের স্কুল ফিডিং ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত
- শ্রীপুরে পানিতে ডুবে স্কুল শিক্ষকের মৃত্যু
- শ্রীপুর থানা অফিসার ফোর্সদের ব্যাটমিন্টন টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত
- শ্রীপুরে বিনামূল্যে ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প ও কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান
- শ্রীপুরে বিনামূল্যে ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প ও কৃমিনাশক বিতরণ
- শ্রীপুরে প্রাণিসম্পদ সপ্তাহের উদ্বোধন
- শালিখায় খুচরা সার বিক্রেতাদের লাইসেন্স বাতিলের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও স্মারক লিপি প্রদান
- শ্রীপুরে রিগালো প্রাইভেট লিমিটেড ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
অভিযান সূত্রে জানা যায়, এই দুটি ব্যবসায়ি প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদনহীন বীজ বিক্রয়, মোড়কীকরণ, সার বিক্রির ভাউচার যথাযথভাবে প্রদান না করা, মেয়াদ উত্তীর্ণ কীটনাশক সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের অপরাধে এ জরিমানা করা হয়। এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের আইন অমান্যকারী কার্যকলাপ না করার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মাগুরা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ। অভিযানের সার্বিক সহযোগিতা করেন জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো. রবিউল ইসলাম ও মাগুরা জেলা পুলিশের একটি টিম।
এ সময় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মাগুরা জেলা কার্যালয় সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ বলেন, জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং সেই সাথে প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্রুততম সময়ে ত্রুটি সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করছি।