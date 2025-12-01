শ্রীপুরে দুই প্রতিষ্ঠানকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

Posted on by Magura News
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-

শ্রীপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও জেলা কৃষি বিপণন অফিস দুই সার ও কিটনাশক ব্যবসায়িকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে। সোমবার দুপুরে উপজেলার সাচিলাপুর বাজারে এ অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় মেসার্স সাহা ট্রেডার্সকে ২০ হাজার টাকা এবং মেসার্স রাজিব ট্রেডার্সকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, এই দুটি ব্যবসায়ি প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদনহীন বীজ বিক্রয়, মোড়কীকরণ, সার বিক্রির ভাউচার যথাযথভাবে প্রদান না করা, মেয়াদ উত্তীর্ণ কীটনাশক সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের অপরাধে এ জরিমানা করা হয়। এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের আইন অমান্যকারী কার্যকলাপ না করার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মাগুরা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ। অভিযানের সার্বিক সহযোগিতা করেন জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো. রবিউল ইসলাম ও মাগুরা জেলা পুলিশের একটি টিম।
এ সময় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মাগুরা জেলা কার্যালয় সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ বলেন, জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং সেই সাথে প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্রুততম সময়ে ত্রুটি সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করছি।
December ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Nov    
১০১১১২১৩১৪
১৫১৬১৭১৮১৯২০২১
২২২৩২৪২৫২৬২৭২৮
২৯৩০৩১  

ফেসবুকে আমরা

Magura News

বিভাগ

দিনপঞ্জিকা

December ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Nov    
১০১১১২১৩১৪
১৫১৬১৭১৮১৯২০২১
২২২৩২৪২৫২৬২৭২৮
২৯৩০৩১  

শ্রীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-  শ্রীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী হাবিবুর...

শ্রীপুরে দুই প্রতিষ্ঠানকে ৩০ হাজার...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর...

শ্রীপুরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উপলক্ষে...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের...

শ্রীপুরে পানিতে ডুবে স্কুল শিক্ষকের...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে শুক্রবার বিকালে ৭০ ঊর্ধ্ব এক...

শ্রীপুর থানা অফিসার ফোর্সদের ব্যাটমিন্টন...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে মাগুরার...

শ্রীপুরে বিনামূল্যে ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ উপলক্ষে বিনামূল্যে...

শ্রীপুরে বিনামূল্যে ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প ও...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ উপলক্ষে মাগুরার শ্রীপুর...

শ্রীপুরে প্রাণিসম্পদ সপ্তাহের উদ্বোধন

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস চত্বরে বুধবার...

প্রতিষ্ঠাতাঃ ডা.রাহুল মিত্র
সম্পাদক: অ্যাডভোকেট রাজীব কুমার মিত্র
বার্তা ও বানিজ্যিক কার্যালয়ঃ সৈয়দ আতর আলী রোড,মাগুরা
ফোনঃ +8801713-434888
ই-মেইলঃ maguranewsbd@gmail.com

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আয়োজন,উদ্দোগ,বিবৃতি আমাদেরকে জানান।
ফোন করুন +8801713-434888 নাম্বারে অথবা মেইল করুন maguranewsbd@gmail.com

Copyright 2013 - 2025 - Magura News All Rights Reserved
Website Design, Development & SEO Consulting Services by Cyber World IT
%d bloggers like this: