শ্রীপুরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে হামলায় আহত ২

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদন-
শ্রীপুরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধে জেরে হামলায় মনিরুজ্জামান আসাদ (৪৩) ও আব্দুল কুদ্দুস মল্লিক (৫২) নামে দুই ব্যক্তি মারাত্মক আহত হয়েছে। রবিবার দুপুরে উপজেলার কাদিরপাড়া ইউনিয়নের কাদিরপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। বর্তমানে আহত দুইজনই শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিলেও মনিরুজ্জামান আসাদ শারিরীক অবস্থার অবনতি হলে সোমবার দুপুরে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
আহত মনিরুজ্জামান আসাদ অভিযোগ করে বলেন, বেশ কিছুদিন ধরে কাদিরপাড়া গ্রামের আমাদেরই চাচাচো ভাই হাসান মোল্যার সাথে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ চলে আসছিল। সে দাবি করে তার দাদাকে তার অপর ভাইয়েরা জমি কম দিয়েছে৷ এ জন্য সে নিজের মত করে আমিন এনে জমি মাপে দখলের চেষ্টা করে। এ বিষয়ে আমার তিন চাচা নাকোল পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ দেয়। সে দোষারোপ করে আমি না কি তাদের দিয়ে অভিযোগ করিয়েছি। গতকাল দুপুরে বাড়ি থেকে মাগুরা যাওয়ার পথে কাদিরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের পাশে বটতলা মোড়ে আমাকে মারার জন্য হাসান আগে থেকেই ওঁৎ পেতে থাকে। এবং আমাকে বেধড়ক মারধর করে। আমি ঘটনার সঠিক বিচার চাই।
আহত আব্দুল কুদ্দুস মল্লিক বলেন, হাসান সম্পর্কে আমার চাচাতো ভাতিজা। ওর বাবার বিক্রি করে যাওয়া জমি নিজের করার চেষ্টা করছে। এ কাজ ঠিক না এ কথা বলাই সে আমাকে কোদাল দিয়ে কোপ মারে। সেদিনই আমাকে মারার আগে সে মনিরুজ্জামান আসাদকেও মারে। ওর কাজই হলো মস্তানি করা আর মানুষের মারা।
এ বিষয়ে শ্রীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ ইদ্রিস আলী জানান, সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছিল। এখন পর্যন্ত কোন লিখিত অভিযোগ পায়নি। লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
