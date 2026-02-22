শ্রীপুরে কৃষি প্রণোদনার বীজ ও সার বিতরণ

Posted on by Magura News
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে কৃষি অফিসের উদ্যোগে প্রণোদনার আওতায় ১৫ জন কৃষকের মধ্যে পেয়াজ বীজ, সার এবং ৩০ জন কৃষকের মাঝো হলুদ বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও উপজেলার এডিবি প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত অর্থায়নে মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও উর্বরতা বৃদ্ধিতে সবুজ সারের আবাদ বৃদ্ধিতে ধঞ্চার বীজ বিতরণ করা হয়েছে।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ সালেক মুহিদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ বীজ ও সার বিতরণ করেন। উপজেলা কৃষি অফিসার মো. হুমায়ুন কবির ও উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
