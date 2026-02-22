আজ মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারী ২৪, ২০২৬ ইং
- শ্রীপুরে কৃষি প্রণোদনার বীজ ও সার বিতরণ
- শ্রীপুরে মসজিদ উন্নয়নে সবুজ আন্দোলনের চেয়ারম্যানের আর্থিক সহায়তা প্রদান
- শ্রীপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত
- শ্রীপুরে দুপক্ষের সংঘর্ষ ৩৫ টি বাড়িঘর ভাঙচুর লুটপাট আহত ২ নারী
- তারাও এসেছিলেন ভোট কেন্দ্রে
- শ্রীপুরে ৯ম পে-স্কেলের প্রজ্ঞাপন ও বাস্তবায়নের এক দফা দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত
- কাজলী কলেজিয়েট স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত
- শ্রীপুরে হাফেজিয়া মাদ্রাসায় আগুন
- শ্রীপুরে শিক্ষা সফরের বহনকারী বাস দূর্ঘটনার শিকার
- শ্রীপুরে বারোমাসী সিডলেস চায়না-৩ লেবু চাষে সফলতা
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে কৃষি অফিসের উদ্যোগে প্রণোদনার আওতায় ১৫ জন কৃষকের মধ্যে পেয়াজ বীজ, সার এবং ৩০ জন কৃষকের মাঝো হলুদ বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও উপজেলার এডিবি প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত অর্থায়নে মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও উর্বরতা বৃদ্ধিতে সবুজ সারের আবাদ বৃদ্ধিতে ধঞ্চার বীজ বিতরণ করা হয়েছে।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ সালেক মুহিদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ বীজ ও সার বিতরণ করেন। উপজেলা কৃষি অফিসার মো. হুমায়ুন কবির ও উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।