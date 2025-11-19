শ্রীপুরে অস্ত্র ঠেকিয়ে ছিনতাই, অস্ত্র ফেলে পালালো ছিনতাইকারীরা

Posted on by Magura News
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুর উপজেলার আমলসার ইউনিয়নের কোদলা ও আমলসারের মাঝামাঝি স্থানে আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে একটি ছিনতায়ের ঘটনা ঘটেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একটি এনজিও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এক কর্মীর কাছ থেকে ডাকাতদল টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয়। ছিনতায়ের সময় আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে এলে ছিনতাইকারীরা ভয়ে তাদের সঙ্গে থাকা আগ্নেয়াস্ত্র ফেলে রেখে দ্রুত পালিয়ে যায়।
ভুক্তভোগী ওই নারী জানান, নির্জন রাস্তায় আমাকে একা পেয়ে তিন ছিনকারী ব্যাগ, সোনা-দানা নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। আত্মরক্ষার জন্য আমিও তাদের একজনকে ঘুসি মারি। মরে তো যাবোই আমিও নিজেকে তাই আত্মরক্ষার জন্য শেষ চেষ্টা করেছি। তাদের সাথে লড়াই করেছি। তাদের সাথে ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে তারা পালিয়ে যায়। পড়ে দেখি একটা অস্ত্র পড়ে আছে। পরে স্থানীয়রা আমাকে উদ্ধার করে।
হঠাৎ এই ঘটনায় স্থানীয়দের মাঝে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার পর এলাকাবাসী ছিনকারীদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র উদ্ধার করতে পুলিশে খবর দেয়।
এ বিষয়ে শ্রীপুর অফিসার ইনচার্জ ইদ্রিস আলী জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে অস্ত্রটি জব্দ করেছে। তবে অস্ত্রটি আসল কি নকল এ ব্যাপারে পরীক্ষা চলছে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের আটকের অভিযান চলছে।
November ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Oct    
 
১০১১১২১৩১৪১৫১৬
১৭১৮১৯২০২১২২২৩
২৪২৫২৬২৭২৮২৯৩০

ফেসবুকে আমরা

Magura News

বিভাগ

দিনপঞ্জিকা

November ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Oct    
 
১০১১১২১৩১৪১৫১৬
১৭১৮১৯২০২১২২২৩
২৪২৫২৬২৭২৮২৯৩০

শ্রীপুরে অস্ত্র ঠেকিয়ে ছিনতাই, অস্ত্র...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলার আমলসার ইউনিয়নের কোদলা ও...

শ্রীপুরে লাইসেন্স বহাল রাখার দাবিতে...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে খুচরা সার বিক্রেতারা তাদের টিও...

শ্রীপুরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদন- শ্রীপুরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধে জেরে হামলায়...

শ্রীপুরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়েই...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষা...

মাগুরায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- বিআরটিএ ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক মাগুরা ও...

শ্রীপুরে শিশু-কিশোর ইসলামিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলার খামারপাড়া আলিম মাদ্রাসায় অবস্থিত...

শালিখায় বিকেন্দ্রীকৃত পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও...

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিকরণ (৩য় পর্যায়)...

শ্রীপুরে সাধু-গুরু-বৈষ্ণব সেবা ও মহাসম্মেলন...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট প্রভুদান শ্রীল্...

প্রতিষ্ঠাতাঃ ডা.রাহুল মিত্র
সম্পাদক: অ্যাডভোকেট রাজীব কুমার মিত্র
বার্তা ও বানিজ্যিক কার্যালয়ঃ সৈয়দ আতর আলী রোড,মাগুরা
ফোনঃ +8801713-434888
ই-মেইলঃ maguranewsbd@gmail.com

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আয়োজন,উদ্দোগ,বিবৃতি আমাদেরকে জানান।
ফোন করুন +8801713-434888 নাম্বারে অথবা মেইল করুন maguranewsbd@gmail.com

Copyright 2013 - 2025 - Magura News All Rights Reserved
Website Design, Development & SEO Consulting Services by Cyber World IT
%d bloggers like this: