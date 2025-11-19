শ্রীপুরে অস্ত্র ঠেকিয়ে ছিনতাই, অস্ত্র ফেলে পালালো ছিনতাইকারীরা

আজ বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ২০, ২০২৫ ইং
loading....
শিরোনাম:
- শ্রীপুরে অস্ত্র ঠেকিয়ে ছিনতাই, অস্ত্র ফেলে পালালো ছিনতাইকারীরা
- শ্রীপুরে লাইসেন্স বহাল রাখার দাবিতে সার ডিলারদের মানববন্ধন ও স্বারকলিপি প্রদান
- শ্রীপুরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে হামলায় আহত ২
- শ্রীপুরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়েই চলছে অধিকাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত
- মাগুরায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত পরিবারের মাঝে চেক বিতরণ। Magura news
- শ্রীপুরে আন্তঃ ইউনিয়ন ভলিবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত
- শ্রীপুরে শিশু-কিশোর ইসলামিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত
- শালিখায় বিকেন্দ্রীকৃত পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন( ডিএমআইই) পদ্ধতি বিষয়ক দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত
- শ্রীপুরে সাধু-গুরু-বৈষ্ণব সেবা ও মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত
- শ্রীপুরে তারণ্যের উৎসব উপলক্ষে ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুর উপজেলার আমলসার ইউনিয়নের কোদলা ও আমলসারের মাঝামাঝি স্থানে আজ সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে একটি ছিনতায়ের ঘটনা ঘটেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একটি এনজিও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এক কর্মীর কাছ থেকে ডাকাতদল টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয়। ছিনতায়ের সময় আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে এলে ছিনতাইকারীরা ভয়ে তাদের সঙ্গে থাকা আগ্নেয়াস্ত্র ফেলে রেখে দ্রুত পালিয়ে যায়।
ভুক্তভোগী ওই নারী জানান, নির্জন রাস্তায় আমাকে একা পেয়ে তিন ছিনকারী ব্যাগ, সোনা-দানা নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। আত্মরক্ষার জন্য আমিও তাদের একজনকে ঘুসি মারি। মরে তো যাবোই আমিও নিজেকে তাই আত্মরক্ষার জন্য শেষ চেষ্টা করেছি। তাদের সাথে লড়াই করেছি। তাদের সাথে ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে তারা পালিয়ে যায়। পড়ে দেখি একটা অস্ত্র পড়ে আছে। পরে স্থানীয়রা আমাকে উদ্ধার করে।
হঠাৎ এই ঘটনায় স্থানীয়দের মাঝে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার পর এলাকাবাসী ছিনকারীদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র উদ্ধার করতে পুলিশে খবর দেয়।
এ বিষয়ে শ্রীপুর অফিসার ইনচার্জ ইদ্রিস আলী জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে অস্ত্রটি জব্দ করেছে। তবে অস্ত্রটি আসল কি নকল এ ব্যাপারে পরীক্ষা চলছে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের আটকের অভিযান চলছে।