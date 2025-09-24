শালিখায় সিটি ব্যাংকের অর্থায়নে ৬০০ পরিবারের মাঝে ফলজ গাছের চারা বিতরণ

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক-
শালিখায় ৬০০টি পরিবারের মাঝে বিভিন্ন ফলজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। সিএসআর ফান্ড( সিটি ব্যাংক) এর অর্থায়নে সিএনএরএস কর্তৃক আজ ২৪ সেপ্টেম্বর বুধবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলা সদর আড়পাড়া ইকোপার্ক প্রাঙ্গনে এই গাছের চারা বিতরণ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ বনি আমিন৷ এসময় উপস্থিত ছিলেন সিএনআরএস এর পক্ষে সাইট অফিসার মোঃ শহীদুল ইসলাম৷ উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ বনি আমিন বলেন, সবাই মিলে কমপক্ষে একটি করে গাছ লাগাতে হবে। গাছ লাগালে পরিবেশ বাঁচবে। আর পরিবেশ বাঁচলে আমরাও বাঁচতে পারব।