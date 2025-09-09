শালিখায় ভিডব্লিউবির চাল বিতরণ

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক-
শালিখা উপজেলার ৩ নং আড়পাড়া ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে মঙ্গলবার সকাল ৮টায় ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে ভিডব্লিউবি কর্মসূচির আওতায় ২২৫ জন দুস্তদের মাঝে ৩০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ বনি আমিন এর সভাপতিত্বে চাল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মাগুরা জেলা প্রশাসক মোঃ অহিদুল ইসলাম৷ বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও পিডি মোঃ আব্দুল আওয়াল, ট্যাগ অফিসার একাডেমিক সুপার ভাইজার বিপ্লব কুমার রায়, ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আরজ আলী বিশ্বাস, ইউপি সচিব মোঃ আব্দুর রহমান, শালিখা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শহিদুজ্জামান চাঁদ প্রমূখ৷