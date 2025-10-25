শালিখায় বে-সরকারি শিক্ষকদের ১৫% বাড়ী ভাড়ার দাবী অর্জিত হওয়ায় শুভেচ্ছা র‍্যালি

Posted on by Magura News
মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক-
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়ি ভাড়া ভাতা ১৫ শতাংশ বৃদ্ধিতে  অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে আনন্দ র‌্যালি করেছেন মাগুরার শালিখার এমপিওভুক্ত  শিক্ষক কর্মচারীবৃন্দ৷
শনিবার (২৫ অক্টোবর) সকাল ১০টায় উপজেলা সদর আড়পাড়া ডিগ্রী কলেজ শহিদ মিনার থেকে শুরু হয়ে আড়পাড়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এসে আনন্দ র‌্যালিটি শেষ হয়। র‌্যালিতে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীরা যোগ দেন। এরপর আড়পাড়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রঙ্গনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়৷ সভায় সভাপতিত্ব করেন, ইমদাদুল ইসলাম টিকু অধ্যক্ষ,আড়পাড়া মহিলা কলেজ। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী কেন্দ্রীয় শিক্ষক নেতা ঢাকা। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক মোঃ বাহারুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক মোঃ আলী আহসান,মোঃ অহিদুর রহমান, উপজেলা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রধান শিক্ষক  মোঃ আবুল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক,সহকারি প্রধান শিক্ষক মোঃ সাজ্জাত হোসেন সিজার,দপ্তর সম্পাদক মোঃ সেলিম রেজা, অধ্যক্ষ  মোঃ জহিরুল ইসলাম, মোঃ শাহাজাহান মৃধা বাবলু, মোঃ রইচ উদ্দিন তুষার, সুপার মোঃ আবুল হাসান,আবু দাউদ, সহকারি অধ্যাপক মোঃ মনিরুজ্জামান বিশ্বাস,সহকারি শিক্ষিকা পুর্নিমা বিশ্বাস,শুম্ভু মৈত্র,মোঃ আসাদুজ্জামান প্রমূখ৷
October ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Sep    
 
১০১১১২
১৩১৪১৫১৬১৭১৮১৯
২০২১২২২৩২৪২৫২৬
২৭২৮২৯৩০৩১  

ফেসবুকে আমরা

Magura News

বিভাগ

দিনপঞ্জিকা

October ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Sep    
 
১০১১১২
১৩১৪১৫১৬১৭১৮১৯
২০২১২২২৩২৪২৫২৬
২৭২৮২৯৩০৩১  

শালিখায় বে-সরকারি শিক্ষকদের ১৫% বাড়ী...

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়ি...

শ্রীপুরে দীর্ঘ ২০ বছর যাবত...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে দীর্ঘ ২০ বছর যাবত পরিত্যক্ত...

শ্রীপুর বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রে আগুন, দুই...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ৩৩/১১ কেভি...

শালিখায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের...

মনিরুল ইসলাম , বিশেষ প্রতিবেদক- শালিখায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ক্ষুদ্র ও...

শালিখায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস...

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- " সমন্বিত উদ্যোগ, প্রতিরোধ করি দুর্যোগ...

শ্রীপুরে আন্তঃ শ্রেণি ফুটবল টুর্নামেন্টের...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে কাজলী ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসার আন্তঃ...

শ্রীপুরে আন্তর্জাতিক দূর্যোগ প্রশমন দিবস...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে সোমবার সকালে আন্তর্জাতিক দূর্যোগ প্রশমন...

শ্রীপুরে প্রায় দুই লক্ষাধিক টাকার...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তরের...

প্রতিষ্ঠাতাঃ ডা.রাহুল মিত্র
সম্পাদক: অ্যাডভোকেট রাজীব কুমার মিত্র
বার্তা ও বানিজ্যিক কার্যালয়ঃ সৈয়দ আতর আলী রোড,মাগুরা
ফোনঃ +8801713-434888
ই-মেইলঃ maguranewsbd@gmail.com

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আয়োজন,উদ্দোগ,বিবৃতি আমাদেরকে জানান।
ফোন করুন +8801713-434888 নাম্বারে অথবা মেইল করুন maguranewsbd@gmail.com

Copyright 2013 - 2025 - Magura News All Rights Reserved
Website Design, Development & SEO Consulting Services by Cyber World IT
%d bloggers like this: