মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক-
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়ি ভাড়া ভাতা ১৫ শতাংশ বৃদ্ধিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে আনন্দ র্যালি করেছেন মাগুরার শালিখার এমপিওভুক্ত শিক্ষক কর্মচারীবৃন্দ৷
শনিবার (২৫ অক্টোবর) সকাল ১০টায় উপজেলা সদর আড়পাড়া ডিগ্রী কলেজ শহিদ মিনার থেকে শুরু হয়ে আড়পাড়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এসে আনন্দ র্যালিটি শেষ হয়। র্যালিতে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীরা যোগ দেন। এরপর আড়পাড়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রঙ্গনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়৷ সভায় সভাপতিত্ব করেন, ইমদাদুল ইসলাম টিকু অধ্যক্ষ,আড়পাড়া মহিলা কলেজ। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী কেন্দ্রীয় শিক্ষক নেতা ঢাকা। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক মোঃ বাহারুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক মোঃ আলী আহসান,মোঃ অহিদুর রহমান, উপজেলা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রধান শিক্ষক মোঃ আবুল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক,সহকারি প্রধান শিক্ষক মোঃ সাজ্জাত হোসেন সিজার,দপ্তর সম্পাদক মোঃ সেলিম রেজা, অধ্যক্ষ মোঃ জহিরুল ইসলাম, মোঃ শাহাজাহান মৃধা বাবলু, মোঃ রইচ উদ্দিন তুষার, সুপার মোঃ আবুল হাসান,আবু দাউদ, সহকারি অধ্যাপক মোঃ মনিরুজ্জামান বিশ্বাস,সহকারি শিক্ষিকা পুর্নিমা বিশ্বাস,শুম্ভু মৈত্র,মোঃ আসাদুজ্জামান প্রমূখ৷