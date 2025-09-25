শালিখায় আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক-
 শালিখায় আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে৷ আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ বনি আমিন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার আবুল হাসনাত,প্রাণী সম্পাদক কর্মকর্তা সাহারিন সুলতানা,সমাজ সেবা অফিসার নাসিমা খাতুন,ওসি তদন্ত মোঃ আতাউর রহমান, আইসিটি অফিসার সুমন মিয়া, উপজেলা বিএনপির সাবেক আহবায়ক আনিসুর রহমান মিল্টন, সদস্য সচিব মনিরুজ্জামান চকলেট, অধ্যক্ষ ইমদাদুল ইসলাম,উপজেলা জামায়াতের সহসেক্রেটারী মোঃ নায়েব আলী বিশ্বাস,  ইউপি চেয়ারম্যান হুসাইন শিকদার, আরজ আলী বিশ্বাস,বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকুল রঞ্জন শিকদার,শালিখা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শহিদুজ্জামান চাঁদ সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ৷ সভায়
 মাদক, বাল্যাবিবাহ,শারদীয় দুর্গা উৎসব  ও সামাজিক কন্দল  এবং ভুয়া সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনসহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়৷
