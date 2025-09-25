শালিখায় আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

আজ শুক্রবার, সেপ্টেম্বর ২৬, ২০২৫ ইং
শিরোনাম:
- শালিখায় আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত
- শালিখায় সিটি ব্যাংকের অর্থায়নে ৬০০ পরিবারের মাঝে ফলজ গাছের চারা বিতরণ
- শ্রীপুরে চলছে শারদীয় দুর্গোৎসবের শেষ মুহুর্তের প্রস্তুতি
- শ্রীপুরে গড়াই নদীর ভাঙ্গনে বিলিন একরের পর একর ফসলি জমি, হুমকির মুখে নদীর বাঁধ ও বসতভিটা
- শ্রীপুরে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত
- শ্রীপুর থানা পুলিশের শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক আলোচনা সভা
- শালিখায় ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা অনুষ্ঠিত
- শালিখায় দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা
- শালিখায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত
- শ্রীপুরে শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত
মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক-
শালিখায় আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে৷ আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ বনি আমিন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার আবুল হাসনাত,প্রাণী সম্পাদক কর্মকর্তা সাহারিন সুলতানা,সমাজ সেবা অফিসার নাসিমা খাতুন,ওসি তদন্ত মোঃ আতাউর রহমান, আইসিটি অফিসার সুমন মিয়া, উপজেলা বিএনপির সাবেক আহবায়ক আনিসুর রহমান মিল্টন, সদস্য সচিব মনিরুজ্জামান চকলেট, অধ্যক্ষ ইমদাদুল ইসলাম,উপজেলা জামায়াতের সহসেক্রেটারী মোঃ নায়েব আলী বিশ্বাস, ইউপি চেয়ারম্যান হুসাইন শিকদার, আরজ আলী বিশ্বাস,বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকুল রঞ্জন শিকদার,শালিখা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শহিদুজ্জামান চাঁদ সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ৷ সভায়
মাদক, বাল্যাবিবাহ,শারদীয় দুর্গা উৎসব ও সামাজিক কন্দল এবং ভুয়া সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনসহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়৷