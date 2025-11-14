মাগুরায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত পরিবারের মাঝে চেক বিতরণ। Magura news

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
বিআরটিএ ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক মাগুরা ও ঝিনেদা জেলার সংগঠিত সড়ক দুর্ঘটনায় ৩৭ জন নিহত ও আহত ব্যক্তিবর্গের পরিবারের মাঝে চেক বিতরণ করা হয়েছে। শুক্রবার সকাল ১১ টায় জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিআরটিএ মাগুরা। অনুষ্ঠানে বিআরটিএ চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) আবু মমতাজ সাদ উদ্দিন আহাম্মেদ প্রধান অতিথি থেকে আহত ও নিহত পরিবারের হাতে চেক তুলে দেন।
চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ অহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বিআরটিএ খুলনা বিভাগের সহকারি পরিচালক জিয়াউল হাসান, ঝিনাইদহ বিআরটিএ সহকারি পরিচালক লিটন বিশ্বাস, মাগুরা বিআরটিএ সহকারি পরিচালক কেশব কুমার দাস, মাগুরা প্রেসক্লাবের সভাপতি অধ্যাপক সাইদুর রহমান, মাগুরা বাস মিনিবাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক বাবু মিয়া, জেলা ট্রাক মালিক সমিতির সভাপতি কাজল মিয়া ও জেলা বাস মিনিবাস মালিক গ্রুপের উপদেষ্টা ফুরকানুল হামিদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে দুইটি ক্যাটাগরিতে ১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করা হয়। এর মধ্যে নিহতের পরিবারের মাঝে ৫ লক্ষ টাকা, আহত পটিবারের মাঝে ৩ লক্ষ ও ১ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে নানা সুপারিশ তুলে ধরেন বক্তারা।