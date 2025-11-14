মাগুরায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত পরিবারের মাঝে চেক বিতরণ। Magura news

Posted on by Magura News

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-

বিআরটিএ ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক মাগুরা ও ঝিনেদা জেলার সংগঠিত সড়ক দুর্ঘটনায় ৩৭ জন নিহত ও আহত ব্যক্তিবর্গের পরিবারের মাঝে চেক বিতরণ করা হয়েছে। শুক্রবার সকাল ১১ টায় জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিআরটিএ মাগুরা। অনুষ্ঠানে বিআরটিএ চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) আবু মমতাজ সাদ উদ্দিন আহাম্মেদ প্রধান অতিথি থেকে আহত ও নিহত পরিবারের হাতে চেক তুলে দেন।

চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ অহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বিআরটিএ খুলনা বিভাগের সহকারি পরিচালক জিয়াউল হাসান, ঝিনাইদহ বিআরটিএ সহকারি পরিচালক লিটন বিশ্বাস, মাগুরা বিআরটিএ সহকারি পরিচালক কেশব কুমার দাস, মাগুরা প্রেসক্লাবের সভাপতি অধ্যাপক সাইদুর রহমান, মাগুরা বাস মিনিবাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক বাবু মিয়া, জেলা ট্রাক মালিক সমিতির সভাপতি কাজল মিয়া ও জেলা বাস মিনিবাস মালিক গ্রুপের উপদেষ্টা ফুরকানুল হামিদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে দুইটি ক্যাটাগরিতে ১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করা হয়। এর মধ্যে নিহতের পরিবারের মাঝে ৫ লক্ষ টাকা, আহত পটিবারের মাঝে ৩ লক্ষ ও ১ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সড়ক দুর্ঘটনা রোধে নানা সুপারিশ তুলে ধরেন বক্তারা।

November ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Oct    
 
১০১১১২১৩১৪১৫১৬
১৭১৮১৯২০২১২২২৩
২৪২৫২৬২৭২৮২৯৩০

ফেসবুকে আমরা

Magura News

বিভাগ

দিনপঞ্জিকা

November ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Oct    
 
১০১১১২১৩১৪১৫১৬
১৭১৮১৯২০২১২২২৩
২৪২৫২৬২৭২৮২৯৩০

মাগুরায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- বিআরটিএ ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক মাগুরা ও...

শ্রীপুরে শিশু-কিশোর ইসলামিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলার খামারপাড়া আলিম মাদ্রাসায় অবস্থিত...

শালিখায় বিকেন্দ্রীকৃত পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও...

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিকরণ (৩য় পর্যায়)...

শ্রীপুরে সাধু-গুরু-বৈষ্ণব সেবা ও মহাসম্মেলন...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট প্রভুদান শ্রীল্...

শ্রীপুরে তারণ্যের উৎসব উপলক্ষে ফুটবল...

মহসিন মোল্লা, বিশেষ প্রতিবেদক শ্রীপুর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা ক্রীড়া...

শালিখা প্রেসক্লাবের সাংবাদিক পূর্ণমিলনী, আলোচনা...

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- উৎসব মুখর পরিবেশে শালিখা প্রেসক্লাবের সাংবাদিক...

শ্রীপুরে জাতীয় সমবায় দিবস পালিত

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- “সাম্য ও সমতায়, দেশ সমবায়” এ...

একটি ব্রিজের অভাবে চরম ভোগান্তিতে...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- কুমার নদে একটি মাত্র ব্রিজের অভাবে...

প্রতিষ্ঠাতাঃ ডা.রাহুল মিত্র
সম্পাদক: অ্যাডভোকেট রাজীব কুমার মিত্র
বার্তা ও বানিজ্যিক কার্যালয়ঃ সৈয়দ আতর আলী রোড,মাগুরা
ফোনঃ +8801713-434888
ই-মেইলঃ maguranewsbd@gmail.com

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আয়োজন,উদ্দোগ,বিবৃতি আমাদেরকে জানান।
ফোন করুন +8801713-434888 নাম্বারে অথবা মেইল করুন maguranewsbd@gmail.com

Copyright 2013 - 2025 - Magura News All Rights Reserved
Website Design, Development & SEO Consulting Services by Cyber World IT
%d bloggers like this: