শ্রীপুর থানা অফিসার ফোর্সদের ব্যাটমিন্টন টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে মাগুরার শ্রীপুর থানার অফিসার ফোর্সদের এক বর্ণিল ব্যাটমিন্টন টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার রাতে শ্রীপুর থানা চত্বরে এ ব্যাটমিন্টন টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। টুর্নামেন্টে মোট ১২টি টিম অংশগ্রহণ করেন। টুর্নামেন্টে ড্রাইভার সোহান ও বেলাল জুটি চ্যাম্পিয়ন এবং ওসি ইদ্রিস আলী ওএসআই আশিকুল জুটি রানার্সআাপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। টুর্নামেন্ট শেষে বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারী সকলের নিকট পুরস্কার তুলে দেন ওসিসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।
টুর্নামেন্ট উদ্ভোধন করেন শ্রীপুর থানার সুযোগ্য ও চৌকস অফিসার ইনচার্জ মো. ইদ্রিস আলী।এ সময় উপস্থিত ছিলেন শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য বদরুল আলম হিরো, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আলহাজ্ব খন্দকার আব্বাস উদ্দিনসহ, থানার সকল ফোর্স অফিসার ও স্থানীয় দর্শকবৃন্দ।
