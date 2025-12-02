শ্রীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী স্কুল ছাত্রের মৃত্যু

Posted on by Magura News
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- 
শ্রীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী হাবিবুর রহমান (১৭) নামে এক স্কুল ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১১ টার সময় উপজেলার আমলসার ইউনিয়নের বিলসুনাই চরপাড়া নতুন মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় মোটরসাইকেল আরোহী ফারদিন ইসলাম (১৭) নামে অপর কিশোর আহত হয়। নিহত হাবিবুর রহমান আমলসার ইউনিয়নের বিলনাথুর গ্রামের জাকির হোসেনের ছেলে। এবং সে স্থানীয় আমলসার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থী।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে উপজেলার আমলসার ইউনিয়নের বিলসুনাই চরপাড়া নতুন মসজিদের সামনে পাকা রাস্তার উপর মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গরু বহনকারী নাটা গাড়ির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই হাবিবুর রহমানের মৃত্যু হয়। স্থানীয়রা আহত অপর কিশোর ফারদিন ইসলামকে উদ্ধার করে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রেরণ করেন। পরে স্থানীয়রা নাটা গাড়ি ও গাড়ি চালক বিপ্লবকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।
এ বিষয়ে শ্রীপুর থানা অফিসার ইনচার্জ ইদ্রিস আলী জানান, এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
December ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Nov    
১০১১১২১৩১৪
১৫১৬১৭১৮১৯২০২১
২২২৩২৪২৫২৬২৭২৮
২৯৩০৩১  

ফেসবুকে আমরা

Magura News

বিভাগ

দিনপঞ্জিকা

December ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Nov    
১০১১১২১৩১৪
১৫১৬১৭১৮১৯২০২১
২২২৩২৪২৫২৬২৭২৮
২৯৩০৩১  

শ্রীপুরে নিয়োগবিধি বাস্তবায়নের লক্ষে কর্ম...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-  শ্রীপুরে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন পরিবার কল্যাণ...

শ্রীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-  শ্রীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী হাবিবুর...

শ্রীপুরে দুই প্রতিষ্ঠানকে ৩০ হাজার...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর...

শ্রীপুরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ উপলক্ষে...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের...

শ্রীপুরে পানিতে ডুবে স্কুল শিক্ষকের...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে শুক্রবার বিকালে ৭০ ঊর্ধ্ব এক...

শ্রীপুর থানা অফিসার ফোর্সদের ব্যাটমিন্টন...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে মাগুরার...

শ্রীপুরে বিনামূল্যে ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ উপলক্ষে বিনামূল্যে...

শ্রীপুরে বিনামূল্যে ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প ও...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ উপলক্ষে মাগুরার শ্রীপুর...

প্রতিষ্ঠাতাঃ ডা.রাহুল মিত্র
সম্পাদক: অ্যাডভোকেট রাজীব কুমার মিত্র
বার্তা ও বানিজ্যিক কার্যালয়ঃ সৈয়দ আতর আলী রোড,মাগুরা
ফোনঃ +8801713-434888
ই-মেইলঃ maguranewsbd@gmail.com

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আয়োজন,উদ্দোগ,বিবৃতি আমাদেরকে জানান।
ফোন করুন +8801713-434888 নাম্বারে অথবা মেইল করুন maguranewsbd@gmail.com

Copyright 2013 - 2025 - Magura News All Rights Reserved
Website Design, Development & SEO Consulting Services by Cyber World IT
%d bloggers like this: