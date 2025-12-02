শ্রীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী স্কুল ছাত্রের মৃত্যু

আজ মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ২, ২০২৫ ইং
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী হাবিবুর রহমান (১৭) নামে এক স্কুল ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১১ টার সময় উপজেলার আমলসার ইউনিয়নের বিলসুনাই চরপাড়া নতুন মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় মোটরসাইকেল আরোহী ফারদিন ইসলাম (১৭) নামে অপর কিশোর আহত হয়। নিহত হাবিবুর রহমান আমলসার ইউনিয়নের বিলনাথুর গ্রামের জাকির হোসেনের ছেলে। এবং সে স্থানীয় আমলসার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থী।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে উপজেলার আমলসার ইউনিয়নের বিলসুনাই চরপাড়া নতুন মসজিদের সামনে পাকা রাস্তার উপর মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গরু বহনকারী নাটা গাড়ির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই হাবিবুর রহমানের মৃত্যু হয়। স্থানীয়রা আহত অপর কিশোর ফারদিন ইসলামকে উদ্ধার করে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রেরণ করেন। পরে স্থানীয়রা নাটা গাড়ি ও গাড়ি চালক বিপ্লবকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।
এ বিষয়ে শ্রীপুর থানা অফিসার ইনচার্জ ইদ্রিস আলী জানান, এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।