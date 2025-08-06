শ্রীপুরে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পূর্নবাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় অনুদান বিতরণ

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- 
শ্রীপুরে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পূর্নবাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় অনুদান বিতরণ করা হয়েছে। শ্রীপুর উপজেলা প্রশাসন ও সমাজসেবা কার্যালয়ের আয়োজনে বুধবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এ অনুদান বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাখী ব্যানার্জী, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক, দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান গোলাম মাওলা, নাকোল ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য চঞ্চল হোসেন প্রমুখ।

এ সময় দারিয়াপুর ইউনিয়নের দারিয়াপুর গ্রামের নুরল বিশ্বাস ও নাকোল ইউনিয়নের জোৎশ্রীপুর গ্রামের প্রদীপ মণ্ডলকে ৫ টি ছাগল ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

