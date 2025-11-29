শ্রীপুরে বিনামূল্যে ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প ও কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান

Posted on by Magura News
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ উপলক্ষে বিনামূল্যে ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প ও কৃত্রিম প্রজনন সেবা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের আয়োজনে উপজেলার বরিশাট গ্রামে এ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ১৬৫ টি গরু ও ২৫২ টি ছাগলের চিকিৎসা ও কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. মামুন খান, উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের ভেটেরিনারি সার্জন ডা. সুশান্ত চন্দ্র রায়, উপজেলা উপ-সহকারি প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মো. ফরিদুল ইসলাম মোল্যা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের এফ এ এ আই মো. সোহাগ আলম প্রমুখ।
November ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Oct    
 
১০১১১২১৩১৪১৫১৬
১৭১৮১৯২০২১২২২৩
২৪২৫২৬২৭২৮২৯৩০

ফেসবুকে আমরা

Magura News

বিভাগ

দিনপঞ্জিকা

November ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Oct    
 
১০১১১২১৩১৪১৫১৬
১৭১৮১৯২০২১২২২৩
২৪২৫২৬২৭২৮২৯৩০

শ্রীপুরে পানিতে ডুবে স্কুল শিক্ষকের...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে শুক্রবার বিকালে ৭০ ঊর্ধ্ব এক...

শ্রীপুর থানা অফিসার ফোর্সদের ব্যাটমিন্টন...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে মাগুরার...

শ্রীপুরে বিনামূল্যে ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ উপলক্ষে বিনামূল্যে...

শ্রীপুরে বিনামূল্যে ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প ও...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ উপলক্ষে মাগুরার শ্রীপুর...

শ্রীপুরে প্রাণিসম্পদ সপ্তাহের উদ্বোধন

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস চত্বরে বুধবার...

শালিখায় খুচরা সার বিক্রেতাদের লাইসেন্স...

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- শালিখায় খুচরা সার বিক্রেতাদের লাইসেন্স বাতিলের...

শ্রীপুরে রিগালো প্রাইভেট লিমিটেড ফ্যাক্টরিতে...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলার নাকোল অবস্থিত রিগালো প্রাইভেট...

আবারো শ্রীপুর প্যানিক এ্যাটাকে আমতৈল...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শুক্রবারের ভূমিকম্প অনুভুত হওয়ার পর শনিবার...

প্রতিষ্ঠাতাঃ ডা.রাহুল মিত্র
সম্পাদক: অ্যাডভোকেট রাজীব কুমার মিত্র
বার্তা ও বানিজ্যিক কার্যালয়ঃ সৈয়দ আতর আলী রোড,মাগুরা
ফোনঃ +8801713-434888
ই-মেইলঃ maguranewsbd@gmail.com

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আয়োজন,উদ্দোগ,বিবৃতি আমাদেরকে জানান।
ফোন করুন +8801713-434888 নাম্বারে অথবা মেইল করুন maguranewsbd@gmail.com

Copyright 2013 - 2025 - Magura News All Rights Reserved
Website Design, Development & SEO Consulting Services by Cyber World IT
%d bloggers like this: