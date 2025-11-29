শ্রীপুরে বিনামূল্যে ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প ও কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান

আজ রবিবার, নভেম্বর ৩০, ২০২৫ ইং
শিরোনাম:
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ-২০২৫ উপলক্ষে বিনামূল্যে ভেটেরিনারি মেডিকেল ক্যাম্প ও কৃত্রিম প্রজনন সেবা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের আয়োজনে উপজেলার বরিশাট গ্রামে এ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ১৬৫ টি গরু ও ২৫২ টি ছাগলের চিকিৎসা ও কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. মামুন খান, উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের ভেটেরিনারি সার্জন ডা. সুশান্ত চন্দ্র রায়, উপজেলা উপ-সহকারি প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মো. ফরিদুল ইসলাম মোল্যা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের এফ এ এ আই মো. সোহাগ আলম প্রমুখ।