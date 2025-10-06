শ্রীপুরে পুকুরের পানিতে পরে ২ বছরের শিশুর মৃত্যু

Posted on by Magura News
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে পুকুরের পানিতে পরে মাহিয়া নামে ২ বছর বয়সী শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকাল ১১টার দিকে উপজেলার আমলসার গ্রামে এ মর্মান্তিক ঘটনাটি  ঘটে। সে ওই গ্রামের শুকুর আলীর মেয়ে। শুকুর আলীর এক ছেলে, এক মেয়ে। বড় ছেলে ৮ বছর বয়সী।
শিশুটির বাবা শুকুর আলী কান্না জড়িত কন্ঠে জানান, শিশু মাহিয়াকে কাঁধে করে বড় ছেলেকে স্কুলে দিয়ে বাড়িতে পাটকাঠির কাজে ব্যস্ত ছিলাম। এ সময় শিশু মাহিয়া বাড়ির ভিতর হাঁটাহাঁটি করছিল। সন্তানকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। বাড়ির পাশের পুকুরে শিশুটির ভাসতে দেখে দ্রুত পুকুর থেকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাক্তার অমিত কুমার বিশ্বাস শিশুটিকে পরীক্ষার পরে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
শিশুটির মৃত্যুর বিষয়ে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইদ্রিস আলী জানান, এ ঘটনায় শ্রীপুর থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হবে।
