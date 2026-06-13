শ্রীপুরে ডেঙ্গুসহ মশা বাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা অভিযান

Posted on by Magura News
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুরে ডেঙ্গুসহ মশা বাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে শনিবার সকালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ও উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সহযোগিতায় সচেতনতামূলক র‍্যালি ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।
শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নাজমূল ইসলাম এর উপস্থিতিতে এ অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. নাজমুস সাকিব, মেডিকেল অফিসার ডা. আল ইয়াছিন শুভ, ডা. খুশি খাতুন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান গোলাম মওলা, দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের সচিব কাঞ্চন বিশ্বাস, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক আহ্বায়ক এম মকিদ হাসান, দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য মো. এহসানুল্লাহ হক মিলন, সাবেক ইউপি সদস্য ও বিএনপি নেতা শাহাজাহান শেখ, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ইপিআই টেকনোলজিস্ট তুষার কান্তি ঢালী প্রমুখ।
উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারী ও দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম পুলিশ সদস্যবৃন্দ এ পরিচ্ছন্নতা অভিযানের সহযোগিতা করেন।
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