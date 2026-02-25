শ্রীপুরে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের পুরস্কার বিতরণ

শ্রীপুরে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন ২০২৬ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার দুপুরে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের আয়োজনে এ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
আজ শুক্রবার, ফেব্রুয়ারী ২৭, ২০২৬ ইং
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সালেক মূহিত এর সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল গণি।
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক কর্মকর্তা বাকি বিল্লাহ এর সঞ্চালনায় এ সময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শ্রীপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ নির্মল কুমার সাহা, টিকারবিলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রেহেনা পারভীন, খামারপাড়া এসআই আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মো. কাওসার উদ্দিন, কৃতি শিক্ষার্থী আফফান বাশার প্রমুখ।