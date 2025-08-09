শ্রীপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পুরাতন আবাসিক ভবনে আগুন

আজ রবিবার, অগাস্ট ১০, ২০২৫ ইং
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে আগুনের ঘটনা ঘটেছে। শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাত আনুমানিক সাড়ে ৮ দিকে আগুন লাগার সাথে সাথে স্থানীয় লোকজন ও শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের ২টি ইউনিটের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ভবনটি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার আবাসিক ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে ভবনটিতে হাসপাতালের অকেজো মালামাল রাখা ছিল। আগুনে হাসপাতলের পুরাতন ফোম, ম্যাট্রেস বিছানার চাদর ও বালিশ পুড়ে গেছে।
এ ব্যাপারে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আশরাফুজ্জামান লিটন বলেন, সকালে ভবনটি পরিদর্শকালে দেখা যায়, আগুনে পুরাতন অব্যহৃত ফোম, ম্যাট্রেস, বিছানার চাদর ও বালিশ পুড়ে গেছে। রাতে আগুন লাগার সাথে সাথে স্থানীয় লোকজন ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন মাষ্টার মো. সামছুর রহমান জানান, আমরা সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে সকলের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনি। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে ধারণা করছি।