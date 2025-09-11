শালিখায় শারদীয় দুর্গা পূজা উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক-
শালিখায় শারদীয় দুর্গা পূজা-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে৷ আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ বনি আমিন৷ বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোঃ লাল্টু মিয়া, ওসি তদন্ত আতাউর রহমান,উপজেলা বিএনপির সাবেক আহবায়ক আনিসুর রহমান মিল্টন,সাবেক সদস্য সচিব ও জেলা বিএনপির সদস্য মোঃ মনিরুজ্জামান চকলেট,উপজেলা জামায়াতের সহসেক্রেটারী মোঃ নায়েব আলী বিশ্বাস,ইসলামী আন্দোলন শালিখা শাখার সভাপতি মাওলানা ওসমান গণী সাঈফী,ইউপি চেয়ারম্যান হুসাইন শিকদার,উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বাবু সিতান চন্দ্র বিশ্বাস,শালিখা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শহিদুজ্জামান চাঁদ, পুজা উদযাপনপরিষদ এর নেতা গোবিন্দ বিশ্বাস,অরুপ সাহা প্রমূখ৷ সভায় বক্তারা বলেন, দুর্গাপূজা শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উৎসব সম্পন্ন করতে হবে।