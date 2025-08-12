শালিখায় জাতীয় যুব দিবস উদযাপন

আজ মঙ্গলবার, অগাস্ট ১২, ২০২৫ ইং
মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক-
শালিখায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে যুব র্যালি আলোচনা সভা, যুব ঋণের চেক ও প্রশিক্ষণের সনদ পত্র বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে৷ আজ মঙ্গলবার সকাল ১১টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ৷ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আবুল হাসনাত৷ বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, সমাজ সেবা কর্মকর্তা মোছাঃ নাসিমা খাতুন, উপজেলা বিএনপির সাবেক আহবায়ক আনিসুর রহমান মিল্টন,সদস্য সচিব মনিরুজ্জামান চকলেট,সিএনআর এস এর বি ফোর আরএল প্রকল্পের সাইট অফিসার মোঃ শহিদুল ইসলাম, শালিখা প্রেসক্লাবের সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, সাধারণ সম্পাদক শহিদুজ্জামান চাঁদ ৷ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা অঞ্জলী রানী ঘোষ৷ অনুষ্ঠানে, ৮৫ জন প্রশিক্ষার্থীর মাঝে প্রশিক্ষণের সনদ ও ১৭ জন যুবকের মধ্যে ১৭ লক্ষ ১০ টাকার যুব ঋণের চেক বিতরণ করা হয়৷