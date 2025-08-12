শালিখায় জাতীয় যুব দিবস উদযাপন

Posted on by Magura News
মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক-
শালিখায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে যুব  র‍্যালি আলোচনা সভা, যুব  ঋণের চেক ও প্রশিক্ষণের সনদ পত্র বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে৷ আজ মঙ্গলবার সকাল ১১টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা  যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ৷ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আবুল হাসনাত৷ বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, সমাজ সেবা কর্মকর্তা মোছাঃ নাসিমা খাতুন, উপজেলা বিএনপির সাবেক আহবায়ক আনিসুর রহমান মিল্টন,সদস্য সচিব মনিরুজ্জামান চকলেট,সিএনআর এস এর বি ফোর আরএল প্রকল্পের সাইট অফিসার মোঃ শহিদুল ইসলাম, শালিখা প্রেসক্লাবের সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, সাধারণ সম্পাদক শহিদুজ্জামান চাঁদ ৷ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা অঞ্জলী রানী ঘোষ৷ অনুষ্ঠানে, ৮৫ জন প্রশিক্ষার্থীর মাঝে প্রশিক্ষণের সনদ ও ১৭ জন যুবকের মধ্যে ১৭ লক্ষ ১০ টাকার যুব ঋণের চেক বিতরণ করা হয়৷
August ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Jul    
 
১০
১১১২১৩১৪১৫১৬১৭
১৮১৯২০২১২২২৩২৪
২৫২৬২৭২৮২৯৩০৩১

ফেসবুকে আমরা

Magura News

বিভাগ

দিনপঞ্জিকা

August ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Jul    
 
১০
১১১২১৩১৪১৫১৬১৭
১৮১৯২০২১২২২৩২৪
২৫২৬২৭২৮২৯৩০৩১

শ্রীপুরে জাতীয় যুব দিবস পালিত

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে জাতীয় যুব দিবস-২০২৫ উপলক্ষে মঙ্গলবার...

শালিখায় জাতীয় যুব দিবস উদযাপন

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- শালিখায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস...

রাস্তার বেহাল দশা, জনদুর্ভোগ চরমে

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলার ১নং গয়েশপুর ইউনিয়নে চাকদাহ...

শ্রীপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবকের মৃত্যু

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মো. মিরাজুল ইসলাম বিশ্বাস...

শ্রীপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পুরাতন...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শুক্রবার রাত...

শ্রীপুরে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পূর্নবাসন...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-  শ্রীপুরে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পূর্নবাসন ও...

শ্রীপুরে ভিশন ইলেক্ট্রনিকস এর শো...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের আগুনে একটি...

শ্রীপুরে কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে বুধবার দুপুরে...

প্রতিষ্ঠাতাঃ ডা.রাহুল মিত্র
সম্পাদক: অ্যাডভোকেট রাজীব কুমার মিত্র
বার্তা ও বানিজ্যিক কার্যালয়ঃ সৈয়দ আতর আলী রোড,মাগুরা
ফোনঃ +8801713-434888
ই-মেইলঃ maguranewsbd@gmail.com

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আয়োজন,উদ্দোগ,বিবৃতি আমাদেরকে জানান।
ফোন করুন +8801713-434888 নাম্বারে অথবা মেইল করুন maguranewsbd@gmail.com

Copyright 2013 - 2025 - Magura News All Rights Reserved
Website Design, Development & SEO Consulting Services by Cyber World IT
%d bloggers like this: