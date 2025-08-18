শালিখায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫ উদযাপন

আজ বুধবার, অগাস্ট ২০, ২০২৫ ইং
loading....
শিরোনাম:
- শ্রীপুরে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালিত
- শালিখায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫ উদযাপন
- শ্রীপুরে কয়েক গ্রামের রাস্তার বেহাল দশা, দূর্ভোগ চরমে
- শ্রীপুরে জাতীয় যুব দিবস পালিত
- শালিখায় জাতীয় যুব দিবস উদযাপন
- রাস্তার বেহাল দশা, জনদুর্ভোগ চরমে
- শ্রীপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবকের মৃত্যু
- হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য হুক্কাকে টিকিয়ে রাখতে সত্তার বিশ্বাসের ৫০ বছরের সংগ্রাম
- শ্রীপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পুরাতন আবাসিক ভবনে আগুন
- শ্রীপুরে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পূর্নবাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় অনুদান বিতরণ
মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক-
শালিখায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ -২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে উদ্বোধনী,অনুষ্ঠান,আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়৷ আজ সোমবার সকাল ১০টায় উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র্যালি ও উপজেলা পরিষদ পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ করা হয়৷ আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ বনি আমিন৷ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ফেরদৌস আক্তার৷ বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি অফিসার আবুল হাসনাত,পল্লী বিদ্যুৎ এর ডিজিএম মোঃ রেজাউল করিম,উপজেলা বিএনপির সাবেক আহবায়ক আনিসুর রহমান মিল্টন,সদস্য সচিব মনিরুজ্জামান চকলেট,বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন শালিখা শাখার সভাপতি মাওলানা ওসমান গণী সাঈফী, সফল মৎস্য চাষি মোঃ আতাউর রহমান,শালিখা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শহিদুজ্জামান চাঁদ প্রমূখ৷ অনুষ্ঠানে তিনজন সফল মৎস্য চাষিকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়৷