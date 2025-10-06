শালিখায় এসডিএফ এর আয়োজনে স্টেকহোল্ডার কর্মশালা অনুষ্ঠিত

Posted on by Magura News
মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক-
শালিখায় এসডিএফ মাগুরা জেলার আয়োজনে স্টেকহোল্ডার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে৷ সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন( এসডিএফ) মাগুরা জেলা অফিস এর আয়োজনে আজ সোমবার সকাল ১১টায় উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন, মোঃ জাকির হোসেন মাগুরা জেলা ব্যবস্থাপক এসডিএফ৷ এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ বনি আমিন৷ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, আব্দুল ওহাব জেলা কর্মকর্তা(জীবিকায়ন)৷ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আবুল হাসনাত,প্রাণি সম্পাদক কর্মকর্তা শাহারিন সুলতানা, আব্দুল আওয়াল উপপরিচালক মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মাগুরা, শালিখা থানা অফিসার ইনচার্জ মোঃ ওলি মিয়া,সমাজ সেবা কর্মকর্তা মোছাঃ নাছিমা খাতুন,উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোঃ লাল্টু মিয়া,যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দিন,জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তা গোলাম শরিফ৷ কর্মশালায় প্রধান অতিথি মোঃ বনি আমিন বলেন, সমন্বিত কর্মসূচির সহায়তায় দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, তাদের ক্ষমতায়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, ঝুঁকি নিরসন ও বিপদাপন্নতা হ্রাস এবং বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করছে এসডিএফ৷ তিনি আরও বলেন,গর্ভবতী নারীর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও নরমাল ডেলিভারী তে স্বাস্থ্যকর্মীদের যথাযথ চেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে আমি আশা করি৷
October ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Sep    
 
১০১১১২
১৩১৪১৫১৬১৭১৮১৯
২০২১২২২৩২৪২৫২৬
২৭২৮২৯৩০৩১  

ফেসবুকে আমরা

Magura News

বিভাগ

দিনপঞ্জিকা

October ২০২৫
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Sep    
 
১০১১১২
১৩১৪১৫১৬১৭১৮১৯
২০২১২২২৩২৪২৫২৬
২৭২৮২৯৩০৩১  

শ্রীপুরে পুকুরের পানিতে পরে ২...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে পুকুরের পানিতে পরে মাহিয়া নামে...

শালিখায় এসডিএফ এর আয়োজনে স্টেকহোল্ডার...

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- শালিখায় এসডিএফ মাগুরা জেলার আয়োজনে স্টেকহোল্ডার...

মাগুরায় পারিবারিক বিরোধে দিনে দুপুরে...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- পারিবারিক বিরোধের জেরে দিনে দুপুরে মো....

শালিখায় শারদীয় দুর্গা পূজা উদযাপন...

মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক- শালিখায় শারদীয় দুর্গা পূজা-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে...

শ্রীপুরে রায়চরণ ক্রিকেট একাডেমীর বয়স...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে রায়চরণ ক্রিকেট একাডেমীর বয়স ভিত্তিক...

হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য হুক্কাকে টিকিয়ে...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- নারিকেলের আচা আর কাঠ দিয়ে তৈরি...

শ্রীপুরে গলায় ফাঁস নিয়ে স্কুল...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুরে কাপড় কিনে না দেওয়ায় গলায়...

শ্রীপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের নব...

মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক- শ্রীপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এর নব...

প্রতিষ্ঠাতাঃ ডা.রাহুল মিত্র
সম্পাদক: অ্যাডভোকেট রাজীব কুমার মিত্র
বার্তা ও বানিজ্যিক কার্যালয়ঃ সৈয়দ আতর আলী রোড,মাগুরা
ফোনঃ +8801713-434888
ই-মেইলঃ maguranewsbd@gmail.com

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, আয়োজন,উদ্দোগ,বিবৃতি আমাদেরকে জানান।
ফোন করুন +8801713-434888 নাম্বারে অথবা মেইল করুন maguranewsbd@gmail.com

Copyright 2013 - 2025 - Magura News All Rights Reserved
Website Design, Development & SEO Consulting Services by Cyber World IT
%d bloggers like this: