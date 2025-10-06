শালিখায় এসডিএফ এর আয়োজনে স্টেকহোল্ডার কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আজ বুধবার, অক্টোবর ৮, ২০২৫ ইং
loading....
শিরোনাম:
- শ্রীপুরে পুকুরের পানিতে পরে ২ বছরের শিশুর মৃত্যু
- শালিখায় এসডিএফ এর আয়োজনে স্টেকহোল্ডার কর্মশালা অনুষ্ঠিত
- শালিখায় বিনামূল্যে গবাদী প্রাণির লাম্পি স্কিন রোগের টিকা প্রদান অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন
- শ্রীপুরে দেড় লক্ষাধিক টাকার চায়না দোয়ারী জাল জব্দ, আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস
- মাগুরায় পারিবারিক বিরোধে দিনে দুপুরে ৫ শতাধিক ধরন্ত কলাগাছ কাটলো দূর্বৃত্তরা
- শালিখায় আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত
- শালিখায় সিটি ব্যাংকের অর্থায়নে ৬০০ পরিবারের মাঝে ফলজ গাছের চারা বিতরণ
- শ্রীপুরে চলছে শারদীয় দুর্গোৎসবের শেষ মুহুর্তের প্রস্তুতি
- শ্রীপুরে গড়াই নদীর ভাঙ্গনে বিলিন একরের পর একর ফসলি জমি, হুমকির মুখে নদীর বাঁধ ও বসতভিটা
- শ্রীপুরে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত
মনিরুল ইসলাম, বিশেষ প্রতিবেদক-
শালিখায় এসডিএফ মাগুরা জেলার আয়োজনে স্টেকহোল্ডার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে৷ সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন( এসডিএফ) মাগুরা জেলা অফিস এর আয়োজনে আজ সোমবার সকাল ১১টায় উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন, মোঃ জাকির হোসেন মাগুরা জেলা ব্যবস্থাপক এসডিএফ৷ এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ বনি আমিন৷ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, আব্দুল ওহাব জেলা কর্মকর্তা(জীবিকায়ন)৷ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আবুল হাসনাত,প্রাণি সম্পাদক কর্মকর্তা শাহারিন সুলতানা, আব্দুল আওয়াল উপপরিচালক মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মাগুরা, শালিখা থানা অফিসার ইনচার্জ মোঃ ওলি মিয়া,সমাজ সেবা কর্মকর্তা মোছাঃ নাছিমা খাতুন,উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোঃ লাল্টু মিয়া,যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দিন,জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তা গোলাম শরিফ৷ কর্মশালায় প্রধান অতিথি মোঃ বনি আমিন বলেন, সমন্বিত কর্মসূচির সহায়তায় দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, তাদের ক্ষমতায়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, ঝুঁকি নিরসন ও বিপদাপন্নতা হ্রাস এবং বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করছে এসডিএফ৷ তিনি আরও বলেন,গর্ভবতী নারীর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও নরমাল ডেলিভারী তে স্বাস্থ্যকর্মীদের যথাযথ চেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে আমি আশা করি৷