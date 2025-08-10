রাস্তার বেহাল দশা, জনদুর্ভোগ চরমে

আজ মঙ্গলবার, অগাস্ট ১২, ২০২৫ ইং
মহসিন মোল্যা, বিশেষ প্রতিবেদক-
শ্রীপুর উপজেলার ১নং গয়েশপুর ইউনিয়নে চাকদাহ গ্রামের জোড়া ব্রীজ থেকে ইছাপুর বিএনপির মোড় পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশায় চরম দুর্ভোগে এলাকাবাসী। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি কাঁচা হওয়ায় খানাখন্দ, কাদা ও জলাবদ্ধতা জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে এই দুর্ভোগ আরও প্রকট আকার ধারণ করছে। রাস্তার বেহাল দশায় ব্যাহত হচ্ছে বাসিন্দাদের স্বাভাবিক যাতায়াত।
রোববার সরেজমিনে দেখা যায়, চাকদাহ জোড়া ব্রীজ থেকে ইছাপুর বিএনপি মোড় প্রায় ৩ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তাজুড়ে রয়েছে বড় বড় গর্ত ও কাদার স্তূপ। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন স্কুল ও কলেকজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা, কৃষক, দিনমজুর থেকে শুরু করে হাজারো মানুষ যাতায়াত করে থাকেন। কিন্তু রাস্তাটির এ দুরবস্থা যান চলাচলকে প্রায় অচল করে তুলেছে। ভ্যান, অটোরিকশা ও ইজিবাইক কোনোভাবে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করলেও প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা।
স্থানীয় ইউপি সদস্য আব্দুর রশিদ জানান, শুকনো মৌসুমেও রাস্তাটি চলাচলের অনুপযোগী থাকে। যানবাহনের যাতায়াত ব্যাহত হওয়ায় বিকল্প রাস্তায় যেতে হয়। এতে সময় ও খরচ দুটিই বাড়ছে।
ওই গ্রামের কৃষক আকমল হোসেন জানান, ফসল নিয়ে বাজারে যেতে দ্বিগুণ ভাড়া গুনতে হয়। ধান, চাল বা সবজি বিক্রি করেও লাভ থাকে না।
ভ্যান চালক আমিরুল বলেন, ভাঙা রাস্তা আর কাঁদার কারণে গাড়ি চালাতে পারছিনা। চালাতে গেলে গাড়ির মোটর বারবার নষ্ট হয়ে যায়।
স্থানীয়রা বলেন, এ রাস্তায় মালমাল আনা-নেওয়া করতে অতিরিক্ত ভাড়া লাগছে, এতে ব্যবসায় চরম ক্ষতি হচ্ছে।
তারা আরো বলেন, আমরা এ রাস্তা নিয়ে চরম ভোগান্তিতে আছি। তাই অতি দ্রুত রাস্তাটি পাঁকা করাসহ স্থায়ী সমাধানের দাবি জানাচ্ছি।
শ্রীপুর উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী মোজাম্মেল হক বলেন, রাস্তাটি কোন কোড পড়েনি। এলাকাবাসী উপজেলা প্রকৌশলী অফিস বরাবর পাঁকা রাস্তার আবেদন করলে দ্রুতই রাস্তাটি করার ব্যবস্থা করা হবে।